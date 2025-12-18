Carinthischer Sommer: Die Sprachmelodie zur Musik

Dass die halbstündigen Konzerte vom Publikum begeistert angenommen werden, liegt an mehreren Faktoren. Denn neben dem kostenlosen Hörgenuss, der den Tag klingend mit Kammermusik beginnen lässt, sind auch die dazugehörigen Texte hörenswert. Jeweils acht literarische Aufträge wurden dafür in den letzten beiden Jahren an hochkarätige Autoren vergeben, darunter Anna Baar oder Maja Haderlap, die 2024 im Auftakt-Bändchen ihre Gedanken zum Thema „Freiheit“ in Worte gefasst haben.