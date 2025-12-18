Vorteilswelt
Texte in Buchform

Carinthischer Sommer: Die Sprachmelodie zur Musik

Kärnten
18.12.2025 14:00
Für die CS-Morgenkonzerte in der Kirche im Stadtpark Villach vergibt der CS jährlich acht ...
Für die CS-Morgenkonzerte in der Kirche im Stadtpark Villach vergibt der CS jährlich acht literarische Aufträge an renommierte Autoren(Bild: Marta Gillner Photography)

CS-Morgenkonzerte in der Evangelischen Kirche im Stadtpark Villach vereinen Literatur und Musik, die vom Carinthischen Sommer in Auftrag gegebenen Texte gibt es nun in Buchform.

Als Nadja Kayali 2024 die Leitung des Carinthischen Sommers übernahm, brachte sie aus Wien stimmige Ideen und neue Formate mit, die das einstige Kärntner Vorzeigefestival dringend benötigte, um an die (zunehmend verblassende) Strahlkraft von einst anzuschließen. Letzteres ist Kayali in kürzester Zeit gelungen! Und ein Puzzlesteinchen von vielen sind die Morgenkonzerte als neues CS-Format in der Evangelischen Kirche im Villacher Stadtpark.

Das Thema „Freiheit“ ist bei Anna Baar „Ausbruchssicher“
Das Thema „Freiheit“ ist bei Anna Baar „Ausbruchssicher“(Bild: Johannes Puch/www.johannespuch.at)
Auch die renommierte Autorin Maja Haderlap erhielt einen literarischen Auftrag vom CS.
Auch die renommierte Autorin Maja Haderlap erhielt einen literarischen Auftrag vom CS.(Bild: Heike Steinweg)

Dass die halbstündigen Konzerte vom Publikum begeistert angenommen werden, liegt an mehreren Faktoren. Denn neben dem kostenlosen Hörgenuss, der den Tag klingend mit Kammermusik beginnen lässt, sind auch die dazugehörigen Texte hörenswert. Jeweils acht literarische Aufträge wurden dafür in den letzten beiden Jahren an hochkarätige Autoren vergeben, darunter Anna Baar oder Maja Haderlap, die 2024 im Auftakt-Bändchen ihre Gedanken zum Thema „Freiheit“ in Worte gefasst haben.

Es wartet vielschichtige Literatur
Heuer hat die „Hoffnung“ den Ton angegeben bei der Sprachmelodie der Morgenkonzerte, die Hamed Abboud, Kholoud Charaf, Verena Dolovai, Vea Kaiser, Anna Kim, Doron Rabinovici, Sophie Reyer und Tamara Štajner zu vielschichtiger Literatur verdichtet haben, die zum Innehalten ebenso anregt wie zum Nach- und Weiterdenken.

„Immer wieder wurde ich im Anschluss an die Morgenkonzerte, die vertiefend bei Kaffee und Kuchen ausklingen, nach den Texten gefragt, so entstand der Wunsch, sie zu publizieren“, erzählt Herausgeberin Kayali. Auch Verleger Achim Zechner war Feuer und Flamme, worauf nun die ersten beiden Bändchen der neuen Texte im Auftrag des Carinthischen Sommers bei Heyn (Edition Meerauge) erschienen sind.

Porträt von Irina Lino
Irina Lino
Kärnten

Auf einer Kreuzung
Unfall: Frontalkollision fordert zwei Verletzte
Mehrere Standbeine
Warum es in dieser Bäckerei auch Gekrendeltes gibt
Mit Polizeibegleitung
Nach Prüfung: „Brutalo-Beamter“ nun suspendiert
Krone Plus Logo
„Krone“ rechnet vor:
So viel Geld bekommen Sie ab 2026 für PV-Anlagen
