Carinthischer Sommer: Die Sprachmelodie zur Musik

CS-Morgenkonzerte in der Evangelischen Kirche im Stadtpark Villach vereinen Literatur und Musik, die vom Carinthischen Sommer in Auftrag gegebenen Texte gibt es nun in Buchform.
Als Nadja Kayali 2024 die Leitung des Carinthischen Sommers übernahm, brachte sie aus Wien stimmige Ideen und neue Formate mit, die das einstige Kärntner Vorzeigefestival dringend benötigte, um an die (zunehmend verblassende) Strahlkraft von einst anzuschließen. Letzteres ist Kayali in kürzester Zeit gelungen! Und ein Puzzlesteinchen von vielen sind die Morgenkonzerte als neues CS-Format in der Evangelischen Kirche im Villacher Stadtpark.
Dass die halbstündigen Konzerte vom Publikum begeistert angenommen werden, liegt an mehreren Faktoren. Denn neben dem kostenlosen Hörgenuss, der den Tag klingend mit Kammermusik beginnen lässt, sind auch die dazugehörigen Texte hörenswert. Jeweils acht literarische Aufträge wurden dafür in den letzten beiden Jahren an hochkarätige Autoren vergeben, darunter Anna Baar oder Maja Haderlap, die 2024 im Auftakt-Bändchen ihre Gedanken zum Thema „Freiheit“ in Worte gefasst haben.
Es wartet vielschichtige Literatur
Heuer hat die „Hoffnung“ den Ton angegeben bei der Sprachmelodie der Morgenkonzerte, die Hamed Abboud, Kholoud Charaf, Verena Dolovai, Vea Kaiser, Anna Kim, Doron Rabinovici, Sophie Reyer und Tamara Štajner zu vielschichtiger Literatur verdichtet haben, die zum Innehalten ebenso anregt wie zum Nach- und Weiterdenken.
„Immer wieder wurde ich im Anschluss an die Morgenkonzerte, die vertiefend bei Kaffee und Kuchen ausklingen, nach den Texten gefragt, so entstand der Wunsch, sie zu publizieren“, erzählt Herausgeberin Kayali. Auch Verleger Achim Zechner war Feuer und Flamme, worauf nun die ersten beiden Bändchen der neuen Texte im Auftrag des Carinthischen Sommers bei Heyn (Edition Meerauge) erschienen sind.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.