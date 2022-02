Neuer Renault Megane: Kleinangriff auf den VW ID.3

Trotzdem würde es beim Platzangebot nicht zwicken, wenn die praktische Handyablage beidseits dem Knie nicht so im Weg wäre. Das ist aber auch so ziemlich der einzige Kritikpunkt am Innenraum. Statt eines aufgesetzten Displays findet man eine harmonisch integrierte Lösung, angenehme Materialien und Türverkleidungen, die in einem Bogen nahtlos ins Armaturenbrett übergehen, sorgen für Wohlfühlatmosphäre. Das Bediensystem basiert auf Android Automotive (wie bei Polestar) und kann mit dem integrierten Google Maps Routen automatisch inklusive Ladestopps planen.