Autofreie Innenstadt dauert noch viele Jahre

„Das Projekt wird uns noch die gesamte Legislaturperiode begleiten“, heißt es aus ihrem Büro zur „Krone“. Heißt auch: der ursprünglich angepeilte Starttermin von 1. Jänner 2026 hält nicht. Denn das neue Gesetz tritt erst mit 1. Mai 2026 in Kraft. Erst dann startet die Ausschreibung. Das Verfahren dürfte dann rund ein Jahr dauern. Auf die Vergabe folgt dann die Installation des Systems. Auch die nötigen baulichen Maßnahmen müssen in die Wege geleitet werden. Das braucht Zeit.