Großer Cobra-Einsatz in Wohnhaus bei Messezentrum
In Salzburg-Stadt
Montagnacht kurz vor 23 Uhr kam es zu einem groß angelegten Polizeieinsatz in der Nähe des Salzburger Messezentrums. Die Sondereinheit Cobra stand im Einsatz.
Aus welchem Grund die Beamten in das Wohnhaus in der Bessarabierstraße vorgedrungen sind, war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Neben der Sondereinheit der Polizei stand auch das Rote Kreuz im Einsatz.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.