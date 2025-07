Gewerkschaft torpediert strenges E-Moped-Verbot

Umstellung bedroht Existenz von Zustellern

Denn: Hauptsächlich werden E-Mopeds von Essenszustellern und Fahrradboten gefahren. „Die gesetzliche Neuregelung bekämpft nicht die Ursache, sondern nur das Symptom“, warnt Markus Petritsch, Vorsitzender des Bereichs Straße in der vida. Was auf den ersten Blick nach mehr Sicherheit im Straßenverkehr klinge, drohe für viele Boten zur „wirtschaftlichen Katastrophe“ zu werden. Der neue Gesetzesentwurf würde tausende Essenszusteller zwingen, ihre privaten E-Mopeds aufzugeben. Ohne, dass die Plattformen dafür zahlen. Die Fahrzeuge würden wertlos, neue müssten her – plus Versicherung, Zulassung, Mopedschein. Diese Kosten sollen die Plattformbetreiber wie etwa Foodora, Lieferando oder Wolt bezahlen, fordert die Gewerkschaft.