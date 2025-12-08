Milan nach Sieg bei Torino wieder Tabellenführer

United lässt gegen Schlusslicht nichts anbrennen
4:1 gegen die „Wolves“
AC Milan hat sich am Montagabend die Tabellenführung der italienischen Fußball-Serie-A zurückgeholt. Die Mailänder gewannen bei Torino trotz 0:2-Rückstands nach 17 Minuten noch mit 3:2 (1:2).
Matchwinner für die „Rossoneri“ war Christian Pulisic, der in der zweiten Hälfte einen Doppelpack schnürte (67., 77.).
Bei den Turinern stand Valentino Lazaro in der Startelf und sah Gelb (53.). Milan liegt nach 14 Runden mit 31 Zählern vor dem punktegleichen Napoli. Torino (14) ist 16.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.