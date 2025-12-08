Vorteilswelt
Serie A

Milan nach Sieg bei Torino wieder Tabellenführer

Fußball International
08.12.2025 22:56
(Bild: AFP/MARCO BERTORELLO)

AC Milan hat sich am Montagabend die Tabellenführung der italienischen Fußball-Serie-A zurückgeholt. Die Mailänder gewannen bei Torino trotz 0:2-Rückstands nach 17 Minuten noch mit 3:2 (1:2). 

Matchwinner für die „Rossoneri“ war Christian Pulisic, der in der zweiten Hälfte einen Doppelpack schnürte (67., 77.).

Bei den Turinern stand Valentino Lazaro in der Startelf und sah Gelb (53.). Milan liegt nach 14 Runden mit 31 Zählern vor dem punktegleichen Napoli. Torino (14) ist 16.

Folgen Sie uns auf