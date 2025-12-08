Der Lehrling hat endgültig seine Meister überholt

„Dann wird es auch für weitere Sponsoren interessant“

Was müsste passieren, um von Padel leben zu können: „Ich müsste Profi werden, jeden Tag viele Stunden trainieren, häufig nach Spanien fliegen, um dort von den Besten zu lernen.“ Das wird es nicht spielen. Eiersebner ist sich aber sicher, dass sich der Sport auch in Österreich weiter rasant entwickeln wird: „Als ich angefangen habe, gab es 180 Plätze, jetzt sind es 380. Und es werden weiter mehr. Wenn der Sport größer und größer wird, steigt auch die Aufmerksamkeit, wird es auch für weitere Sponsoren interessant.“