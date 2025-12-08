Biss, Tritte und Schläge: Wiener Polizei im Visier

Frau auf frischer Tat ertappt

Kurz zuvor wurde um 21 Uhr ein Streifendienst in Wien-Döbling auf eine Frau aufmerksam, die sich gerade an einem Altkleidercontainer zu schaffen machte. Als die Polizisten die 68-Jährige ansprachen, reagierte die Frau äußerst schnippisch und wies die Beamten an, weiterzufahren. Die Polizisten ließen sich jedoch nicht abwimmeln, denn die Frau hatte bereits mehrere Kleidungsstücke aus dem Container in zwei Tragetaschen am Lenker ihres Fahrrads befestigt.