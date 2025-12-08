Biss, Tritte und Schläge: Wiener Polizei im Visier

In Wien eskalierten am Sonntag gleich zwei Einsätze: In Meidling biss ein aggressiver sowie betrunkener 40-Jähriger einen Polizisten ins Bein, während kurz zuvor eine 68-Jährige nach einem Kleiderdiebstahl aus einem Altkleidercontainer einen Beamten attackierte. Beide wurden vorläufig festgenommen.
Am Sonntag hatten Wiener Polizistinnen und Polizisten wiederholt Ärger mit aggressiven Mitbürgern. In Meidling fiel ein 40-jähriger Ungar schon länger durch Randale in seinem Wohnhaus auf. Vor einigen Tagen soll er Nachbarn mit dem Tod gedroht und parkende Autos beschädigt haben. In der Vergangenheit kam es bereits wiederholt zu solchen Vorfällen durch den regelmäßig aggressiven und alkoholisierten Mann.
Mann wurde zunehmend aggressiv
Als die Einsatzkräfte um 23 Uhr eintrafen, um ein Betretungs- und Annäherungsverbot auszusprechen, torkelte der Mann ihnen vor dem Haus entgegen und fuchtelte wild mit den Armen. Doch statt sich zu beruhigen, reagierte er lautstark und zunehmend wütend. Mehrere Aufforderungen, die Wohnung zu verlassen, ignorierte er.
Schließlich eskalierte die Situation: Die Beamten mussten enorme Körperkraft einsetzen, nachdem der Mann mehrmals auf sie losging und einem Polizisten sogar ins Bein biss. Der Beamte erlitt dadurch leichte Verletzungen. Schließlich konnte der 40-Jährige vorläufig festgenommen und in polizeilichen Gewahrsam gebracht werden.
Frau auf frischer Tat ertappt
Kurz zuvor wurde um 21 Uhr ein Streifendienst in Wien-Döbling auf eine Frau aufmerksam, die sich gerade an einem Altkleidercontainer zu schaffen machte. Als die Polizisten die 68-Jährige ansprachen, reagierte die Frau äußerst schnippisch und wies die Beamten an, weiterzufahren. Die Polizisten ließen sich jedoch nicht abwimmeln, denn die Frau hatte bereits mehrere Kleidungsstücke aus dem Container in zwei Tragetaschen am Lenker ihres Fahrrads befestigt.
Die Österreicherin wollte weder ihren Ausweis zeigen und versuchte noch dazu mit dem Fahrrad zu flüchten. Als die Polizei sie festhielt, beschimpfte sie die Beamten und attackierte sie. Auch die Frau wurde vorläufig festgenommen und wegen des Verdachts des Diebstahls angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.