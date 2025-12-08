Vorteilswelt
Tief ins Glas geschaut

Gefährlicher Streit: Frau droht Freund mit dem Tod

Wien
08.12.2025 13:21
Im Zuge eines Streits soll eine 51-Jährige ihren Partner attackiert haben.
Im Zuge eines Streits soll eine 51-Jährige ihren Partner attackiert haben.(Bild: bogdanvija - stock.adobe.com)

In Wien-Döbling eskalierte am Sonntagnachmittag ein Beziehungsstreit: Die 51-jährige Frau soll ihren Partner mit dem Umbringen bedroht und handgreiflich geworden sein. Die Polizei sprach schlussendlich ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus und nahm die Spanierin vorläufig fest.

In der Döblinger Krottenbachstraße geriet ein Paar am Sonntagnachmittag heftig aneinander. Laut Wiener Polizei hatten die beiden offenbar ziemlich tief ins Glas geschaut, als die 51-jährige Spanierin ihren 44-jährigen Partner im Streit mit dem Umbringen gedroht und ihn noch dazu attackiert haben soll.

Frau flüchtete nach Streit
Die Polizei rückte um 16.45 Uhr zur Wohnung des Paares aus, fand zunächst aber nur den Mann vor. Über eine Bestreifung und versuchte telefonische Kontaktaufnahme gelang es den Beamten, die Frau in unmittelbarer Nähe anzuhalten.

Festnahme und Anzeige
Die 51-Jährige wirkte auf die Beamten stark alkoholisiert und stritt ab, ihren Partner bedroht zu haben. Die Polizei nahm sie vorläufig fest und verhängte ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie anschließend auf freiem Fuß angezeigt.

