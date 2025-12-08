Gefährlicher Streit: Frau droht Freund mit dem Tod

Festnahme und Anzeige

Die 51-Jährige wirkte auf die Beamten stark alkoholisiert und stritt ab, ihren Partner bedroht zu haben. Die Polizei nahm sie vorläufig fest und verhängte ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie anschließend auf freiem Fuß angezeigt.