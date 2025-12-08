Vorteilswelt
Trump wütet wegen X:

„Europa entwickelt sich in schlechte Richtung“

Außenpolitik
08.12.2025 23:01
Die EU-Strafe gegen X ist laut dem US-Präsidenten eine „üble Sache“.
Die EU-Strafe gegen X ist laut dem US-Präsidenten eine „üble Sache".

US-Präsident Donald Trump hat Europa erneut scharf in die verbale Mangel genommen – und dabei nicht mit einer heftigen Wortwahl gespart.

„Europa entwickelt sich in eine schlechte Richtung. Das ist sehr schlecht, sehr schlecht für die Menschen“, echauffierte sich Trump am Montag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Die USA wollten nicht, dass sich Europa so sehr verändere, sagte der Republikaner weiter – ohne zu erklären, worauf sich seine Kritik bezieht. Europa müsse bei vielen Dingen sehr vorsichtig sein.

Ursprünglich reagierte der Präsident auf die Frage eines Reporters zu der Millionenstrafe der EU-Kommission in Brüssel gegen die Online-Plattform X seines Ex-Vertrauten und -Beraters Elon Musk. „Das ist eine üble Sache“, so Trump. Er wolle sich mehr dazu äußern, wenn er vollumfänglich über den Fall informiert worden sei.

Lesen Sie auch:
Putin und Trump sind sich einig: Das liberale Europa ist für ihre Pläne hinderlich.
Abneigung als Politik
Europa als Feindbild: „USA nicht an unserer Seite“
08.12.2025
Sauer auf Brüssel
Nach Strafe: Musk fordert Abschaffung der EU
06.12.2025
Neue US-Strategie
Keine „direkte Bedrohung“ mehr: Kreml lobt Trump
07.12.2025

Washington stellt uns schlechtes Zeugnis aus
Die USA beklagen in einer am Donnerstag veröffentlichten Sicherheitsstrategie einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa. Europa stehe vor großen Problemen, hieß es in dem Dokument. Dazu zählen nach Ansicht der US-Regierung unter anderem die „Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und des Selbstvertrauens“.

