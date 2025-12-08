„Europa entwickelt sich in schlechte Richtung“

US-Präsident Donald Trump hat Europa erneut scharf in die verbale Mangel genommen – und dabei nicht mit einer heftigen Wortwahl gespart.
„Europa entwickelt sich in eine schlechte Richtung. Das ist sehr schlecht, sehr schlecht für die Menschen“, echauffierte sich Trump am Montag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Die USA wollten nicht, dass sich Europa so sehr verändere, sagte der Republikaner weiter – ohne zu erklären, worauf sich seine Kritik bezieht. Europa müsse bei vielen Dingen sehr vorsichtig sein.
Ursprünglich reagierte der Präsident auf die Frage eines Reporters zu der Millionenstrafe der EU-Kommission in Brüssel gegen die Online-Plattform X seines Ex-Vertrauten und -Beraters Elon Musk. „Das ist eine üble Sache“, so Trump. Er wolle sich mehr dazu äußern, wenn er vollumfänglich über den Fall informiert worden sei.
Washington stellt uns schlechtes Zeugnis aus
Die USA beklagen in einer am Donnerstag veröffentlichten Sicherheitsstrategie einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa. Europa stehe vor großen Problemen, hieß es in dem Dokument. Dazu zählen nach Ansicht der US-Regierung unter anderem die „Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und des Selbstvertrauens“.
