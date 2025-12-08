„Europa entwickelt sich in schlechte Richtung“

„Europa entwickelt sich in eine schlechte Richtung. Das ist sehr schlecht, sehr schlecht für die Menschen“, echauffierte sich Trump am Montag (Ortszeit) bei einer Veranstaltung im Weißen Haus. Die USA wollten nicht, dass sich Europa so sehr verändere, sagte der Republikaner weiter – ohne zu erklären, worauf sich seine Kritik bezieht. Europa müsse bei vielen Dingen sehr vorsichtig sein.