Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab

Nicht erstes Hoppala vor Kamera

Jules nannte als „Inspiration“ für die Fragen ORF-Satiriker Peter Klien. Denn für Schilling ist es nicht die erste Quiz-Blamage. Klien hatte Schilling beim Bundeskongress der Grünen in Graz im März 2024 vorgeführt. Auf seine Frage „Wann ist der Euro in Norwegen eingeführt worden?“ war ihre Antwort: „Uh! Da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht …“ Klien klärte sie daraufhin auf.