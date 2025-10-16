Fragen zu schwer: Schilling bricht Interview ab

Für ein Schmunzeln sorgt Lena Schilling im Video eines bekannten Influencers. Ian Jules lud im EU-Parlament in Brüssel die 24-Jährige zum Quiz. Diese scheiterte jedoch an den Fragen. „Ich bin raus!“, flüchtete sie sich hinter die Kamera.
„Wie viel sind 2000 Cent in Euro?“, konfrontiert Jules die Abgeordnete im Europäischen Parlament mit einer für sie scheinbar unlösbaren Frage. „Oida, Mathefragen! Ich bin raus“, gibt Schilling lachend zu. Doch auch bei der Hauptstadt Australiens scheitert sie und tritt schnell aus dem Sichtfeld der Kamera (siehe Video oben).
Jules, der mit Schilling schon einmal in einer Show aufgetreten war, ist derzeit auf Einladung des EU-Parlaments mit anderen Content Producern in Brüssel. Dort interviewt er unter anderem Politiker und stellt Fragen aus dem Allgemeinwissen.
„Sie heißt ja Schilling – nicht Euro!“
Die Kommentare zu dem Video reichen von Spott bis zur Kompetenz-Debatte. „Sie heißt ja auch Schilling – und nicht Euro mit Nachnamen“, so ein User belustigt. „Eiskalt erwischt“, freut sich ein anderer. Andere wiederum verteidigen Schilling: Fragen wie diese seien nicht aussagekräftig in Bezug auf politische Kompetenz.
Dennoch bringen mehrere User das Video mit den hohen Gehältern von EU-Abgeordneten in Verbindung, die ein Vielfaches des Durchschnittseinkommens ausmachen. Schillings Unwissenheit diene, so der Tenor, allerdings vor allem der Reichweite im Netz.
Nicht erstes Hoppala vor Kamera
Jules nannte als „Inspiration“ für die Fragen ORF-Satiriker Peter Klien. Denn für Schilling ist es nicht die erste Quiz-Blamage. Klien hatte Schilling beim Bundeskongress der Grünen in Graz im März 2024 vorgeführt. Auf seine Frage „Wann ist der Euro in Norwegen eingeführt worden?“ war ihre Antwort: „Uh! Da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht …“ Klien klärte sie daraufhin auf.
Lena Schilling kandidierte im Jahr 2024 im Rahmen der Europawahl für die Grünen als Spitzenkandidatin. Die Klimaaktivistin jedoch hatte während des Wahlkampfes mit Skandalen und „Rufmord“ zu kämpfen. Heute ist die Ex-„Krone“-Kolumnistin Abgeordnete im EU-Parlament.
