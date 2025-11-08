Wer hätte das gedacht?
Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent
Bei Misswahlen präsentieren die Teilnehmerinnen traditioneller Weise auch ein Talent auf der Bühne. Bei der Entscheidung zur neuen Miss World Chile überraschte eine Kandidatin mit einem eher ungewöhnlichen Talent. Das Video dazu geht gerade viral.
Die Vorentscheide einer Misswahl bestehen aus einem Durchlauf im Bikini, im Abendkleid, einem Interview und einer Talent-Präsentation. Dabei zeigen die Kandidatinnen, dass sie mehr können, als nur schön zu sein.
Miss gröhlt ins Mikro
So geschehen auch bei der Wahl zur neuen Miss Chile. Während die meisten Kandidatinnen tanzten oder Balladen zum Besten gaben, überraschte eine mit einem eher ungewöhnlichen Talent. Die 27-jährige Ignacia Fernández, die Vertreterin der Region Las Condes, gab bei der Vorentscheidung ein Ständchen zum Besten – soweit, so unbeeindruckend, wenn sie sich bei dem Lied nicht für ein Death Metal Lied entschieden hätte!
Erst Schock, dann Standing Ovations
In einem eleganten Abendkleid gröhlte die Schönheit dunkle Zeilen ins Mikrofon. Der Schock stand Publikum wie Jury zu Beginn ins Gesicht geschrieben. Nach wenigen Minuten wich dem Schock allerdings Begeisterung und Standing Ovations. „So etwas habe ich noch nie auf einer Missen-Bühne gesehen!“, sagt einer der Jurymitglieder.
„Die Band ist mein Leben“
Fernández ist keine Unbekannte auf dem Death-Metal-Sektor. Obwohl man es ihr nicht ansieht, ist sie die Lead-Sängerin der Death Metal Band „Decessus“. Nach dem Auftritt enthüllte die schöne Chilenin, dass sie ob der Reaktionen aufgeregt war. „Bei solchen Fernsehauftritten machen sich auch oft Menschen lustig. Das Lied ist von meiner Band. Es ist mein Job, es ist mein Leben“, sagt sie selbstbewusst.
Nächster Auftritt folgt beim Finale
Ihr Einsatz machte sich jedenfalls bezahlt: mit ihrem Auftritt sicherte sie sich einen Platz unter den Top 20 und damit einen Platz beim großen Finale am Sonntag.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.