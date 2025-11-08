Miss überrascht mit ungewöhnlichem Talent

„Die Band ist mein Leben“

Fernández ist keine Unbekannte auf dem Death-Metal-Sektor. Obwohl man es ihr nicht ansieht, ist sie die Lead-Sängerin der Death Metal Band „Decessus“. Nach dem Auftritt enthüllte die schöne Chilenin, dass sie ob der Reaktionen aufgeregt war. „Bei solchen Fernsehauftritten machen sich auch oft Menschen lustig. Das Lied ist von meiner Band. Es ist mein Job, es ist mein Leben“, sagt sie selbstbewusst.