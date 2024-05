Lena Schilling: Das ist inzwischen Rufmord

Neue Vorwürfe also, man kann es schon kaum mehr hören. Diesmal wären sie, wenn sie denn gerechtfertigt sind, sogar politisch relevant. Lena Schilling habe die Grünen gehasst, mit einem Wechsel zu den Linken im Europaparlament gleich nach der Wahl geliebäugelt, so lauten die neuesten Enthüllungen, natürlich aus dem Zusammenhang gerissen. Und wieder einmal führt die Spur zu ihrer ehemals besten Freundin. Zu privaten Chats, mitten hinein in Lena Schillings höchstpersönlichen Lebensbereich.