EU-Wahl: Lena Schilling mit 96,6 Prozent bestätigt

Sie mache den Schritt in die Politik nicht erst jetzt, betonte Schilling in ihrer Rede vor den rund 250 Delegierten, denn auch als Aktivistin von „Fridays for Future“ und bei „Lobau bleibt“ habe sie bereits Politik gemacht, eben von der Straße aus. „Jede Bürgerinitiative, jeder Protest - all das ist auch Politik. Und genau da komm‘ ich her - aus der Zivilgesellschaft, aus der Klimabewegung. Und ich möchte das stärker im Europäischen Parlament vertreten“, erklärte Schilling. Die Grünen seien die einzige Partei, auf die man sich beim Klimaschutz verlassen könne, argumentierte sie ihre Kandidatur.