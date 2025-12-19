Osterdekoration bereits jetzt im Handel erhältlich

Konsum, Konsum, Konsum

Und es zeigt sich auch, dass Saisonware immer früher verkauft wird. Halloween-Naschereien im Hochsommer, ebenso der Lebkuchen im Supermarkt. Auch die restlichen Weihnachtsartikel sind Wochen vor Halloween erhältlich. Osterhasen Dutzende Tage vor dem Heiligen Abend anzubieten, zeigt aber vor allem, was zählt: der Konsum.