Osterdekoration bereits jetzt im Handel erhältlich

Rund vier Monate vor dem Osterfest sind Dekorationsartikel bereits in den Geschäften ausgestellt. Obwohl noch nicht einmal der Heilige Abend – bekanntlich ja der Tag von Jesus Geburt – gefeiert wurde.
Osterhasen, bunte Eier und Frühlingsblumen. Das alles gibt es bereits im Sortiment eines Discounters im Stadioncenter in Wien – noch vor dem 24. Dezember! Zur Information: Ostern fällt im kommenden Jahr auf den 5. April.
Genügend Zeit also noch, den Osterhasen beim Geschenkekauf unter die Pfoten zu greifen. Aber das Bild mutet doch skurril an: Die Porzellanhasen neben den Christbäumen und Weihnachtsengeln.
Konsum, Konsum, Konsum
Und es zeigt sich auch, dass Saisonware immer früher verkauft wird. Halloween-Naschereien im Hochsommer, ebenso der Lebkuchen im Supermarkt. Auch die restlichen Weihnachtsartikel sind Wochen vor Halloween erhältlich. Osterhasen Dutzende Tage vor dem Heiligen Abend anzubieten, zeigt aber vor allem, was zählt: der Konsum.
Wer erst im März in Osterstimmung kommt, hat womöglich Pech gehabt. Denn dann sind die begehrtesten Stücke sicherlich weg. Aber: Es ist ja dann auch „nicht mehr lang“ bis Weihnachten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.