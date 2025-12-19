Vorteilswelt
Vor Weihnachten!

Osterdekoration bereits jetzt im Handel erhältlich

Wien
19.12.2025 08:00
Kein Foto aus dem Frühjahr: Osterartikel schon im Dezember im Handel
Kein Foto aus dem Frühjahr: Osterartikel schon im Dezember im Handel(Bild: Leserreporter null)

Rund vier Monate vor dem Osterfest sind Dekorationsartikel bereits in den Geschäften ausgestellt. Obwohl noch nicht einmal der Heilige Abend – bekanntlich ja der Tag von Jesus Geburt – gefeiert wurde.

Osterhasen, bunte Eier und Frühlingsblumen. Das alles gibt es bereits im Sortiment eines Discounters im Stadioncenter in Wien – noch vor dem 24. Dezember! Zur Information: Ostern fällt im kommenden Jahr auf den 5. April.

Genügend Zeit also noch, den Osterhasen beim Geschenkekauf unter die Pfoten zu greifen. Aber das Bild mutet doch skurril an: Die Porzellanhasen neben den Christbäumen und Weihnachtsengeln.

Nebeneinander: Weihnachts- und Osterdeko
Nebeneinander: Weihnachts- und Osterdeko(Bild: Leserreporter null)

Konsum, Konsum, Konsum
Und es zeigt sich auch, dass Saisonware immer früher verkauft wird. Halloween-Naschereien im Hochsommer, ebenso der Lebkuchen im Supermarkt. Auch die restlichen Weihnachtsartikel sind Wochen vor Halloween erhältlich. Osterhasen Dutzende Tage vor dem Heiligen Abend anzubieten, zeigt aber vor allem, was zählt: der Konsum.

Wer erst im März in Osterstimmung kommt, hat womöglich Pech gehabt. Denn dann sind die begehrtesten Stücke sicherlich weg. Aber: Es ist ja dann auch „nicht mehr lang“ bis Weihnachten.

Porträt von Viktoria Graf
Viktoria Graf
Folgen Sie uns auf