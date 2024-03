Peinlich: Schilling blamiert sich bei EU-Frage

Mit Fragen für seine Sendung „Gute Nacht Österreich“ brachte Klien die EU-Spitzenkandidatin Schilling in Verlegenheit. Auf seine Frage „Wann ist der Euro in Norwegen eingeführt worden?“ war ihre Antwort: „Uh! Da erwischen Sie mich am falschen Fuß, das weiß ich leider gerade nicht … noch gar nicht, oder?“