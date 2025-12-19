Schwere Verletzungen
Kamel tritt Frau vor Krippenspiel in Kirche k.o.
Eine Mega-Kirche im US-Bundesstaat Texas wollte die Weihnachtsgeschichte besonders imposant vortragen. Weshalb die heiligen drei Könige echte Kamele in die Champion Forest Baptist Church von Houston führten. Mit fatalen Folgen für eine am Gang sitzende Frau, die von einem der tierischen Darsteller ins Gesicht getreten wurde.
Videos auf Social Media zeigen, wie ein Kamel beim Einlauf zur „Christmas Spectacular“-Feier mit dem linken Hinterbein austritt und dabei unglücklich eine Frau ins Gesicht trifft.
Sehen Sie hier den Vorfall in Videoaufnahmen:
Die Frau sackt zusammen, wird sofort von mehreren Gemeindemitgliedern versorgt und ins Krankenhaus transportiert. Sie sei jedoch außer Lebensgefahr und bereits wieder in häusliche Pflege entlassen worden.
Kirchensprecher Steven Miori bei NBC News: „Leider gab es einen unerwarteten Vorfall, bei dem eine Zuschauerin einen Tritt abbekommen hat. Der Champion Forest Kirche tut es sehr leid und unser Team hat sofort den Rettungsdienst alarmiert.“ Die Kirche stehe in Kontakt mit der Familie des Opfers.
Im Vorjahr haben insgesamt 30.000 Menschen das alljährliche Krippenspiel besucht.
