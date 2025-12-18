Nicht „niedlich“: Mann hält den Tod in seiner Hand

„Isn‘t it cute?“

Einem ahnungslosen, oder einfach nur dummen Touristen aus Großbritannien aber schien das Meerestier bislang unbekannt gewesen sein. Denn er griff beherzt zu, um die kleine Krake einzufangen und sie ausgiebig zu studieren (siehe X-Beitrag oben). „Ist er nicht niedlich?“, spricht er in die laufende Kamera, und greift erneut nach dem Kopffüßler. Glück für den Mann: Der Krake ließ zwar seine blauen Ringe aufblitzen – ein eindeutiges Warnzeichen für Gereiztheit– blieb aber gnädig und zeigte sich zahm.