Start in London

Google bringt Waymo-Robotaxis nach Europa

Digital
16.10.2025 07:29
Die Google-Tochter Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren.
Die Google-Tochter Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren.(Bild: Waymo)

Die fahrerlosen Robotaxis von Waymo kommen nach Europa: Die Google-Schwesterfirma will im kommenden Jahr in London starten. Die dafür nötigen Erlaubnisse sollen in den nächsten Monaten eingeholt werden, wie Waymo ohne einen genauen Termin ankündigte.

Waymo gilt als führend beim autonomen Fahren. Robotaxis der Firma machten in einer Handvoll US-Städte bisher mehr als zehn Millionen bezahlte Fahrten mit Passagieren.

  Tech-Milliardär Elon Musk versucht allerdings gerade, den jungen Markt mit Autos von Tesla aufzurollen. Ein großer Unterschied ist, dass Musk sich bei selbstfahrenden Autos nur auf Kameras verlässt, während Waymo zusätzlich teurere Laserradare einsetzt, die die Umgebung der Fahrzeuge abtasten.

Sicherheitsbedenken bleiben
Musks Ansatz hat den Vorteil, dass Tesla deutlich günstiger einen Robotaxi-Dienst anbieten kann. Allerdings zweifeln Experten und Konkurrenten an, dass autonomes Fahren verlässlich nur mit Kameras umgesetzt werden kann.

In London wird Waymo auf Uber als Konkurrenten treffen: Der Fahrdienst-Vermittler kooperiert mit der Firma Wayve, die Technik für selbstfahrende Autos entwickelt. Erfahrungen mit dem Linksverkehr sammelt Waymo bereits mit Testfahrten in Tokio.

