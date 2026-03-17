Adler gerupft! 99ers jubeln über Halbfinal-Einzug

Der Präsident war mächtig stolz

Die „Adler“ drückten im Schlussdrittel, ein Tor wurde ihnen aberkannt. Gleich wie das Tor von Kevin Roy annulliert wurde. Egal. Am Ende blieb es beim souveränen 6:2-Sieg. „Ich bin unglaublich stolz auf dieses Team“, jubelte auch Präsident Herbert Jerich mit. Auch Paul Huber freute sich: „Wir haben ein starkes erstes Drittel gespielt. Am Ende war es eine Super-Serie!“