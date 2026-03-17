Adler gerupft! 99ers jubeln über Halbfinal-Einzug

Was für ein Abschluss! Die Eishockey-Cracks der Graz99ers sind dank einem 6:2 in Villach weiter voll im Meisterkampf. Sechs Treffer in furiosen elf Minuten sorgten für die Entscheidung. Zum dritten Mal in der Vereinsgeschichte sind die Murstädter damit im Halbfinale. Da strahlte auch Präsident Herbert Jerich.
Liebe Grazer, bucht euer Ticket. Wir sehen uns Samstag wieder“, richtete Villachs Hallensprecher grinsend vorm ersten Bully einladende Worte Richtung der 100 Schlachtenbummler, die sich da sofort bemerkbar machten.
Dazu wird es aber nicht mehr kommen. Denn was die 99ers fabrizierten, war eine Machtdemonstration!
4:36 Minuten: Lukas Haudum aus spitzem Winkel ins lange Kreuzeck, 1:0.
6:14 Minuten: Chris Collins trifft gegen den Ex -2:0.
6:25 Minuten: Nick Swaney erhöht auf 3:0 für Graz.
7:41 Minuten: Kevin Conley fälscht zum 4:0 ab.
12:19 Minuten: Kasper Kotkansalo darf auch einmal, 5:0. Erste Villacher gehen heim. Während sie mit „Macht sie alle, schießt sie aus der Halle“, von den Grazer Fans verabschiedet werden. VSV-Goalie Joe Cannata hat es auch hinter sich.
15:18 Minuten: Conley jubelt doppelt, 6:0 (!) für die 99ers! Mit diesem Stand geht es in die erste Pause.
In der es wohl eine gehörige Kopfwäsche gegeben haben dürfte, denn Villach zeigte sich deutlich verbessert. Während die Grazer den ein oder anderen Gang zurückgeschaltet hatten. Die Folge waren das 1:6 in einem Powerplay der 99ers sowie das 2:6 in doppelter Überzahl der Villacher.
Der Präsident war mächtig stolz
Die „Adler“ drückten im Schlussdrittel, ein Tor wurde ihnen aberkannt. Gleich wie das Tor von Kevin Roy annulliert wurde. Egal. Am Ende blieb es beim souveränen 6:2-Sieg. „Ich bin unglaublich stolz auf dieses Team“, jubelte auch Präsident Herbert Jerich mit. Auch Paul Huber freute sich: „Wir haben ein starkes erstes Drittel gespielt. Am Ende war es eine Super-Serie!“
Für die 99ers war es der dritte Einzug ins Halbfinale, der erste seit 2019. Beide Male scheiterte man am KAC. Dieses Duell wäre jedoch erst im Finale möglich.
ICEHL, 4. Viertelfinale, gestern: Villach – Graz99ers 2:6 (0:6, 2:0, 0:0), Tore: 0:1 (5.) Haudum, 0:2 (7.) Collins, 0:3 (7.), 0:4 (8.) Conley, 0:5 (13.) Kotkansalo, 0:6 (16.) Conley 1:6 (29/SH) Helewka, 2:6 (40./PP2) Budgell.
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