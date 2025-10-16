Und was ist mit Benkos Freunden und Freunderln?

Schauen Sie sich die Leserbriefe in der „Krone“ und die Online-Postings auf krone.at an! Oder die kleine Umfrage, die wir am Rande des Prozesses in Innsbruck gemacht haben: Da ist die Rede vom tiefen Fall, von der Hoffnung, dass er es zugibt, „wenn er einen Riesenmist gebaut hat“. Man zeigt sich vor allem erstaunt, dass es „ihm so lange gelungen ist, geldkräftige Menschen zu beeindrucken“. Ja, das ist wirklich bemerkenswert.