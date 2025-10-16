Vorteilswelt
Spektakuläre Großübung

Retter aus halb Europa mitten in Graz in Aktion

Steiermark
16.10.2025 16:16

So mancher Passant rieb sich Donnerstagmittag die Augen. Von der Grazer Murinsel waren Hilferufe zu hören, die Zugänge waren abgeriegelt, am Kai legten voll aufmunitionierte Bergretter Hand an und bauten einen Seilzug auf die Insel. Sie waren Autos mit spanischen Kennzeichen entstiegen und trugen unbekannte Uniformen.

Das Team der UME Montaña, der spanischen militärischen Nothilfeeinheit, war nach Graz gekommen, um bei der EU-Katastrophenübung „ModEx“ sein Können zu perfektionieren. Wie auch Kollegen aus der Türkei, Lettland, Litauen, Ungarn, ein „Urban Search and Rescue Team“ aus Rumänien und die kroatische Höhlenrettung.

Vom Kaiser-Franz-Josef-Kai aus wurden per Seilzug Helfer und Rettungsgerät auf die Murinsel ...
Vom Kaiser-Franz-Josef-Kai aus wurden per Seilzug Helfer und Rettungsgerät auf die Murinsel gebracht.(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)
Ein „Verletzter“ wartet auf seine Rettung.
Ein „Verletzter“ wartet auf seine Rettung.(Bild: Jürgen Fuchs)
Die Wasserrettung schaltete im Lauf der Übung vom Beobachtungs- in den Rettungsmodus um.
Die Wasserrettung schaltete im Lauf der Übung vom Beobachtungs- in den Rettungsmodus um.(Bild: Jürgen Fuchs)
Am rettenden Ufer werden die weniger schweren Fälle in Empfang genommen.
Am rettenden Ufer werden die weniger schweren Fälle in Empfang genommen.(Bild: Jürgen Fuchs)
Ein Schwerverletzter wird schließlich senkrecht baumelnd über den Fluss gezogen.
Ein Schwerverletzter wird schließlich senkrecht baumelnd über den Fluss gezogen.(Bild: Jürgen Fuchs)

650 Beteiligte, davon 400 Statisten
Insgesamt 650 Personen sind seit Dienstag und noch bis Samstag in Graz und Umgebung aktiv – am Flughafen, im Plabutschtunnel, in der Haftanstalt Karlau, in der Lurgrotte, auf der Riegersburg und auf so mancher Grazer Sehenswürdigkeit. Alleine 400 Statisten sind nötig, um die Szenarien realitätsnah durchzuspielen, erklärt Katastrophenmanager Alois Hirschmugl, der die Großübung nach Graz geholt hat und die Oberaufsicht führt.

Die mächtigen Mauern der Kanonenbastei am Schloßberg wurden zur Kulisse einer aufwendigen ...
Die mächtigen Mauern der Kanonenbastei am Schloßberg wurden zur Kulisse einer aufwendigen Seilrettungsaktion von Teams aus Kroatien, Slowenien und Spanien.(Bild: Jürgen Fuchs)
(Bild: Jürgen Fuchs)

Steirer als Gastgeber und Höhlen-Experten gefragt
Mit „ModEx“-Übungen in Eisenerz 2018 und 2022 konnte er bei der Ausrichtung der Großveranstaltung punkten, fachlich sind die Steirer in Sachen Höhlenrettung gemeinsam mit Kroatien EU-weit führend.

Opfer harrten auf Insel aus
Auf der Murinsel war am Donnerstag auch Improvisationskunst gefragt, denn die Bergung der Verletzten erwies sich als äußerst knifflig. Nach über zwei Stunden konnte ein Patient senkrecht in einer Trage baumelnd übers Wasser gezogen werden. Bei den anderen Opfern halfen kurzerhand die Hausherren von der Grazer Wasserrettung aus.

