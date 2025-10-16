Retter aus halb Europa mitten in Graz in Aktion

650 Beteiligte, davon 400 Statisten

Insgesamt 650 Personen sind seit Dienstag und noch bis Samstag in Graz und Umgebung aktiv – am Flughafen, im Plabutschtunnel, in der Haftanstalt Karlau, in der Lurgrotte, auf der Riegersburg und auf so mancher Grazer Sehenswürdigkeit. Alleine 400 Statisten sind nötig, um die Szenarien realitätsnah durchzuspielen, erklärt Katastrophenmanager Alois Hirschmugl, der die Großübung nach Graz geholt hat und die Oberaufsicht führt.