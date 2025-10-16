Retter aus halb Europa mitten in Graz in Aktion

So mancher Passant rieb sich Donnerstagmittag die Augen. Von der Grazer Murinsel waren Hilferufe zu hören, die Zugänge waren abgeriegelt, am Kai legten voll aufmunitionierte Bergretter Hand an und bauten einen Seilzug auf die Insel. Sie waren Autos mit spanischen Kennzeichen entstiegen und trugen unbekannte Uniformen.
Das Team der UME Montaña, der spanischen militärischen Nothilfeeinheit, war nach Graz gekommen, um bei der EU-Katastrophenübung „ModEx“ sein Können zu perfektionieren. Wie auch Kollegen aus der Türkei, Lettland, Litauen, Ungarn, ein „Urban Search and Rescue Team“ aus Rumänien und die kroatische Höhlenrettung.
650 Beteiligte, davon 400 Statisten
Insgesamt 650 Personen sind seit Dienstag und noch bis Samstag in Graz und Umgebung aktiv – am Flughafen, im Plabutschtunnel, in der Haftanstalt Karlau, in der Lurgrotte, auf der Riegersburg und auf so mancher Grazer Sehenswürdigkeit. Alleine 400 Statisten sind nötig, um die Szenarien realitätsnah durchzuspielen, erklärt Katastrophenmanager Alois Hirschmugl, der die Großübung nach Graz geholt hat und die Oberaufsicht führt.
Steirer als Gastgeber und Höhlen-Experten gefragt
Mit „ModEx“-Übungen in Eisenerz 2018 und 2022 konnte er bei der Ausrichtung der Großveranstaltung punkten, fachlich sind die Steirer in Sachen Höhlenrettung gemeinsam mit Kroatien EU-weit führend.
Opfer harrten auf Insel aus
Auf der Murinsel war am Donnerstag auch Improvisationskunst gefragt, denn die Bergung der Verletzten erwies sich als äußerst knifflig. Nach über zwei Stunden konnte ein Patient senkrecht in einer Trage baumelnd übers Wasser gezogen werden. Bei den anderen Opfern halfen kurzerhand die Hausherren von der Grazer Wasserrettung aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.