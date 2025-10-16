„Ich erlaube mir, weiter zu träumen“

Am Montag, als Shalev das (einstweilige) Ende des Kriegs feierte, erreichte sie die Meldung, dass auch ein Drahtzieher ihres Attentats unter den freigelassenen palästinensischen Gefangenen sei. „Für einen Moment schießt mir ein Gedanke durch den Kopf, und obwohl ich weiß, dass er naiv ist, kann ich ihn nicht abschütteln: Vielleicht werde ich versuchen, ihn zu treffen. Vielleicht gelingt es mir, ihn zu überzeugen, dass Terror nicht der Weg ist. Wir haben einen so hohen Preis bezahlt, beide Völker, es ist an der Zeit, Kompromisse einzugehen“, schrieb sie versöhnlich in der „SZ“. „An Tagen wie diesen, an denen ein seit zwei Jahren herbeigesehnter Traum endlich in Erfüllung geht, erlaube ich mir, weiter zu träumen.“ Und wieder zu hoffen . . .