Nationalrat beschließt „neue Bildungskarenz“

FPÖ: Aufenthaltstitel für Grenzgänger ist „Türchen für illegale Zuwanderer“

Auch ein neuer Aufenthaltstitel für Grenzgänger wurde beschlossen. Nicht-EU-Bürgern mit Wohnsitz und Daueraufenthaltstitel in einem Nachbarland wird damit die das Arbeiten in Österreich ermöglicht. Voraussetzung dafür ist, dass die Stelle nicht anders besetzt werden kann. Damit wolle man gegen den Fachkräftemangel ankämpfen. Menschen mit diesem Aufenthaltstitel hätten jedoch keinen Anspruch auf Sozialleistungen oder Familiennachzug habe und er gelte auch nur für die Dauer der Beschäftigung. Peter Wurm (FPÖ) meinte dennoch, die Regierung mache ein „Türchen“ für illegale Zuwanderung auf.