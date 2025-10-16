Die Temmels zwischen Los Angeles und Riegersburg

Unser Mann in Hollywood, der steirische Schauspieler Swen Temmel, hat in Kalifornien „Ja“ gesagt – zu einer Steirerin. Auf dem Standesamt in Beverly Hills heirateten sie in Anwesenheit der Familie. Die kirchliche Hochzeit findet erst 2027 statt – in Österreich. Warum, erklärt Temmel in der „Krone“.
Seit Jahren macht Schauspieler Swen Temmel seinen Weg in Hollywood. Der Steirer, sein Papa ist der erfolgreiche Unternehmer Charly Temmel, drehte mit Al Pacino, John Travolta & Co., aber den echten Jackpot landete er nun privat.
Vor einem Jahr lernte er seine Landsfrau Vanessa kennen und lieben. „Ja, das war wirklich die berühmte Liebe auf den ersten Blick“, erzählt er der „Krone“, als wir ihn in Los Angeles erreichen. In Beverly Hills war es jetzt so, dass er den Sack zumachte und standesamtlich heiratete. „Sie ist einfach eine so besondere Frau und für uns beide gilt, dass man nur einmal im Leben heiratet“, deutet er die Ernsthaftigkeit dahinter an. . .
Kirchlich wird zwar erst am 28. August 2027 geheiratet, „Aber dafür auf der Riegersburg, in der Heimat von Vanessa“, freut sich Temmel. Dazwischen dreht er viele Projekte – er ist eben unser Mann in Hollywood.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.