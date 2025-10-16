Vorteilswelt
Hollywood-Hochzeit

Die Temmels zwischen Los Angeles und Riegersburg

Adabei Österreich
16.10.2025 17:00
Vor einem Jahr lernten sich Swen und Vanessa kennen und lieben. Am Mittwoch sagten sie dann auf ...
Vor einem Jahr lernten sich Swen und Vanessa kennen und lieben. Am Mittwoch sagten sie dann auf einem Standesamt in Beverly Hills „Ja“.(Bild: Pail Sepp)

Unser Mann in Hollywood, der steirische Schauspieler Swen Temmel, hat in Kalifornien „Ja“ gesagt – zu einer Steirerin. Auf dem Standesamt in Beverly Hills heirateten sie in Anwesenheit der Familie. Die kirchliche Hochzeit findet erst 2027 statt – in Österreich. Warum, erklärt Temmel in der „Krone“.

0 Kommentare

Seit Jahren macht Schauspieler Swen Temmel seinen Weg in Hollywood. Der Steirer, sein Papa ist der erfolgreiche Unternehmer Charly Temmel, drehte mit Al Pacino, John Travolta & Co., aber den echten Jackpot landete er nun privat.

Vor einem Jahr lernte er seine Landsfrau Vanessa kennen und lieben. „Ja, das war wirklich die berühmte Liebe auf den ersten Blick“, erzählt er der „Krone“, als wir ihn in Los Angeles erreichen. In Beverly Hills war es jetzt so, dass er den Sack zumachte und standesamtlich heiratete. „Sie ist einfach eine so besondere Frau und für uns beide gilt, dass man nur einmal im Leben heiratet“, deutet er die Ernsthaftigkeit dahinter an. . .

Sie haben „Ja“ gesagt: Swen Temmel heiratete seine Vanessa, eine Riegersburgerin.
Sie haben „Ja“ gesagt: Swen Temmel heiratete seine Vanessa, eine Riegersburgerin.(Bild: Pail Sepp)
Neil McDonough mit Ehefrau Ruve waren Gäste bei der Heirat in Los Angeles. Aktuell dreht Temmel ...
Neil McDonough mit Ehefrau Ruve waren Gäste bei der Heirat in Los Angeles. Aktuell dreht Temmel gemeinsam mit seinem Kollegen.(Bild: Pail Sepp)
Papa Charly und Mama Maria Temmel flankierten das frischgebackene Ehepaar nach der ...
Papa Charly und Mama Maria Temmel flankierten das frischgebackene Ehepaar nach der standesamtlichen Trauung in Beverly Hills.(Bild: Pail Sepp)

Kirchlich wird zwar erst am 28. August 2027 geheiratet, „Aber dafür auf der Riegersburg, in der Heimat von Vanessa“, freut sich Temmel. Dazwischen dreht er viele Projekte – er ist eben unser Mann in Hollywood.

Porträt von Norman Schenz
Norman Schenz
