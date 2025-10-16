Feller: „Es wird zum Kämpfen werden, aber …“

„Es ist ein altes Thema bei mir“, wiegelte der Tiroler ab. Schlussendlich sei Infiltrieren für ihn etwas, „das dazugehört“, sagte Feller, der trotz „nicht übertrieben viel“ Riesentorlauf-Training optimistisch in das schwierige Heimrennen geht. „Ich fühle mich gut, es macht Spaß, alles im Griff.“ Seine Ausgangsposition sei wegen der mittlerweile hohen Nummer jedoch nicht einfach. „Es wird zum Kämpfen werden, aber wenn ich im Starthaus stehe, ist das Feuer immer noch da.“