Feller: „Es wird zum Kämpfen werden, aber …“

ÖSV-Ass Manuel Feller hat sich vor dem anstehenden Saisonauftakt in Sölden fit gemeldet, nachdem er in der Vorwoche wegen Rückenproblemen eine Trainingspause einlegen musste.
„Es ist ein altes Thema bei mir“, wiegelte der Tiroler ab. Schlussendlich sei Infiltrieren für ihn etwas, „das dazugehört“, sagte Feller, der trotz „nicht übertrieben viel“ Riesentorlauf-Training optimistisch in das schwierige Heimrennen geht. „Ich fühle mich gut, es macht Spaß, alles im Griff.“ Seine Ausgangsposition sei wegen der mittlerweile hohen Nummer jedoch nicht einfach. „Es wird zum Kämpfen werden, aber wenn ich im Starthaus stehe, ist das Feuer immer noch da.“
Österreichs Team für den alpinen Ski-Weltcup-Auftakt in Sölden (ab 25. Oktober) steht unterdessen jetzt fest. Nach dem am Donnerstag vor Ort absolvierten Training nominierten die Cheftrainer Roland Assinger und Marko Pfeifer Nina Astner, Stephanie Brunner, Viktoria Bürgler, Franziska Gritsch, Lisa Hörhager, Katharina Liensberger, Victoria Olivier, Julia Scheib und Maja Waroschitz bzw. Stefan Brennsteiner, Manuel Feller, Lukas und Patrick Feurstein, Raphael Haaser, Vincent Kriechmayr, Joshua Sturm und Marco Schwarz.
