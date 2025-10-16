Nach Urteil: Wie es mit René Benko nun weitergeht

Villen-Verschiebung und Geldkarussell

Schrittweise rücken nun jene Ermittlungsstränge in den Fokus, die sich um die Milliardenpleite der Signa-Gruppe drehen. Besonders relevant: eine Villen-Verschiebung aus dem Sommer 2023, als Benko sechs Gardasee-Liegenschaften aus der Signa-Gruppe in die Ingbe-Stiftung nach Liechtenstein verschoben haben soll. Nicht minder brisant: eine verunglückte Kapitalerhöhung bei der finanzmaroden Signa Holding, der ein Geldkarussell vorangegangen sein soll. Allein dabei geht es um rund 35 Millionen Euro.