Orbán sinniert über starken Block mit Österreich

„In 15 bis 20 Jahren ...“

Die westeuropäischen Länder „mögen reicher sein und über mehr Kapital verfügen, aber die Zukunft liegt nicht auf ihrer Seite“, betonte Orbán. „Und wenn die mitteleuropäischen Länder innerhalb eines solchen Systems vereint werden können, kann dies in den nächsten 15 bis 20 Jahren zu einem völlig anderen Europa führen“, führte er aus. Grund dafür sei, dass das Wachstumspotenzial Mitteleuropas „das jenes der westeuropäischen Länder bei Weitem übersteigt“.