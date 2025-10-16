Vorteilswelt
Neues Ultimatum?

Tomahawk für Ukraine: Trump spricht erst mit Putin

Außenpolitik
16.10.2025 16:45
Die USA könnten der Ukraine Langstrecken-Marschflugkörper liefern – Trump will vor der von ...
Die USA könnten der Ukraine Langstrecken-Marschflugkörper liefern – Trump will vor der von Russland gefürchteten „Eskalation“ mit Putin sprechen.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

US-Präsident Donald Trump plant ein Telefonat mit Kreml-Chef Wladimir Putin, bevor er am Freitag den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus empfängt. Anlass ist die aktuelle Debatte über Waffenlieferungen an die Ukraine, insbesondere die mögliche Bereitstellung von Tomahawk-Marschflugkörpern mit hoher Reichweite.

Das bestätigte ein hochrangiger Vertreter des Weißen Hauses in Washington. Trump hatte bereits vergangene Woche gegenüber Selenskyj signalisiert, dass er Putin ein neues Ultimatum stellen könnte: Entweder Russland tritt in ernsthafte Friedensgespräche ein, oder die USA liefern Langstrecken-Tomahawks an die Ukraine.

Tomahawks als Game-Changer im Krieg?
Diese Raketen würden es Kiew ermöglichen, Ziele tief innerhalb Russlands, einschließlich Moskaus, anzugreifen. Laut der ukrainischen Regierung könnte dies den Druck auf Kreml-Chef Putin erhöhen, an den Verhandlungstisch zurückzukehren.

Lesen Sie auch:
Der Kreml hat sich zur möglichen US-Lieferung von Tomahawk-Raketen an die Ukraine (Bild) ...
Kommt US-Lieferung?
Kreml: Sehen noch keine Vorbereitung für Tomahawks
08.10.2025
Sonst keine Tomahawks
Trump verlangt Infos zu Einsatz von Ukrainern
07.10.2025

Die Gespräche mit Selenskyj am Freitag werden sich voraussichtlich auf die Auswahl und Bereitstellung von Waffensystemen konzentrieren. Die Entscheidung über die Lieferung der Tomahawk-Raketen gilt als besonders heikel, da sie eine signifikante Veränderung im militärischen Gleichgewicht zwischen beiden Ländern darstellen würde.

