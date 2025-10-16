Tomahawk für Ukraine: Trump spricht erst mit Putin

Die Gespräche mit Selenskyj am Freitag werden sich voraussichtlich auf die Auswahl und Bereitstellung von Waffensystemen konzentrieren. Die Entscheidung über die Lieferung der Tomahawk-Raketen gilt als besonders heikel, da sie eine signifikante Veränderung im militärischen Gleichgewicht zwischen beiden Ländern darstellen würde.