Ewiger Frieden oder Atomkrieg

US-Präsident Donald Trump hat gerade noch in der Euphorie, die in den letzten Tagen den ganzen Nahen Osten erfasst hat, von der „Morgendämmerung eines goldenen Zeitalters“ und damit gewissermaßen vom ewigen Frieden gesprochen. Gleichzeitig finden über der Nordsee Manöver des westlichen Militärbündnisses NATO statt, bei dem 70 Flugzeuge und etwa 2000 Soldaten den Einsatz im Falle eines Atomkriegs üben.