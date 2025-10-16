Im Vollrausch Schülerinnen angepöbelt und bedroht

„Es ist schlimm“

Als das Video im Saal 6 eingespielt wird, zuckt der Facharbeiter zusammen. „Ich kann mich an das nicht erinnern. Es ist schlimm. Mir ist das furchtbar peinlich. Ich war nicht ich selbst in meinem Zustand.“ Er habe mit den Mitschülerinnen seiner Tochter das Gespräch suchen wollen. „Sie war ein halbes Jahr an dieser Schule und wurde vom ersten Tag an gemobbt. Man hat Lineale auf sie geworfen und sie gefrotzelt, weil sie Mundart spricht. Oft ist sie weinend nach Hause gekommen.“ Das Kapuzen-Mädchen widerspricht im Zeugenstand. „Mobbing? Nein, sie war einfach in einer anderen Clique. Und sie kam eigentlich sehr selten zur Schule.“