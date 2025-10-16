Der Winter steht vor der Tür!

In Obertauern hat es schon geschneit, ebenso im Nationalpark Hohe Tauern, dem größten Schutzgebiet der Alpen, das in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Kärnten liegt. Das Skigebiet am Kitzsteinhorn, am Gletscher, ist heuer seit 11. Oktober in Betrieb, tatsächlich so früh wie schon lange nicht. Die Termine für die Ski-Openings in ganz Österreich stehen fest – der Ski-Weltcup startet nächste Woche in Sölden – und wir freuen uns, wenn viel Schnee kommt, denn das ist nicht nur gut zum Skifahren, sondern auch für die Wirtschaft.