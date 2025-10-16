Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Der Winter steht vor der Tür!

Kolumnen
16.10.2025 10:00
Andrea Thomas berichtet für die Kronen Zeitung über die Themen Urlaub und Reise.
Andrea Thomas berichtet für die Kronen Zeitung über die Themen Urlaub und Reise.(Bild: Krone KREATIV/emperorcosar - stock.adobe.com)
0 Kommentare

In Obertauern hat es schon geschneit, ebenso im Nationalpark Hohe Tauern, dem größten Schutzgebiet der Alpen, das in den Bundesländern Salzburg, Tirol und Kärnten liegt. Das Skigebiet am Kitzsteinhorn, am Gletscher, ist heuer seit 11. Oktober in Betrieb, tatsächlich so früh wie schon lange nicht. Die Termine für die Ski-Openings in ganz Österreich stehen fest – der Ski-Weltcup startet nächste Woche in Sölden – und wir freuen uns, wenn viel Schnee kommt, denn das ist nicht nur gut zum Skifahren, sondern auch für die Wirtschaft.

Der Alpine Skiweltcup beginnt in Sölden und endet am 25. März 2026 in Hafjell (Norwegen).
Der Alpine Skiweltcup beginnt in Sölden und endet am 25. März 2026 in Hafjell (Norwegen).(Bild: Ötztal Tourismus)

Apropos, der Sommer im Salzburger Land ist laut Tourismuschef Leo Bauernberger gut gelaufen. Endlich erfreuliche Nachrichten in schwierigen Zeiten, nun kann der Winter kommen, der von der Wertschöpfung her fast noch wichtiger ist.

Einziger Wermutstropfen: Die Tagespässe erreichen heuer die 80-Euro-Marke, allerdings – und das ist wieder positiv – gibt es auch Alternativen wie kleine, feine Skigebiete, wo durchaus budgetschonend Urlaub gemacht werden kann.

Ski-Auftakt

Im Ötztaler Skiparadies Sölden beginnt die Saison besonders früh, auch für die Weltelite des Skisports, denn am Rettenbachgletscher startet jedes Jahr Ende Oktober die Weltcup-Saison mit einem großen Rahmenprogramm. Der Riesentorlauf der Damen findet am Samstag, 25. 10., jener der Herren am Sonntag, 26. 10., statt.

Mehr Infos: www.soelden.com

Beachtung verdienen auch die Vorbereitungen auf die Mozartwoche im Jänner. 2026 gibt es nämlich ein doppeltes Jubiläum zu feiern: den 270. Geburtstag von Wolfgang Amadeus Mozart, der am 27. Jänner 1756 geboren wurde, und das siebzigjährige Bestehen der berühmten Mozartwoche. Rolando Villazón, der Intendant der Mozartwoche: „Aus diesem doppelten Anlass präsentieren wir eine Neuinszenierung von Mozarts vorletzter Oper ,Die Zauberflöte‘. Wir streben an, den Zauber und die Fantasie von Mozarts Meisterwerk wiederzugeben und mit einer subtilen Hommage an den Komponisten und sein Hinübergleiten in die strahlende Unsterblichkeit zu verbinden.“

Porträt von Andrea Thomas
Andrea Thomas
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.106 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
229.191 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
153.339 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Ewiger Frieden oder Atomkrieg
„Krone“-Kommentar
Der Winter steht vor der Tür!
„Krone“-Kolumne
„Ich erlaube mir, weiter zu träumen“
„Krone“-Kommentar
Und was ist mit Benkos Freunden und Freunderln?
„Krone“-Kommentar
Israel braucht jetzt Heilung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf