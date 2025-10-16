Blutige Messerattacke in Wien – Angreifer gefasst

Schock am Donnerstagnachmittag in Wien-Mariahilf: Ein jüngerer Mann hat zuerst einer wahllosen Frau auf der Einkaufsstraße einen Faustschlag ins Gesicht versetzt und dann einem Mann in der Windmühlgasse mit einem Messer in den Oberschenkel gestochen. Er wurde von der WEGA gefasst.
Wieso die beiden Personen ins Visier des Verdächtigen gerieten, ist ungewiss. Laut Polizei gibt es keinerlei Verbindung zu den beiden Opfern – sie dürften zufällig attackiert worden sein.
Opfer ins Wiener AKH gebracht
Binnen Minuten rückte die Sondereinheit WEGA an, um den Angreifer zu stellen. Die Beamten überwältigten den mutmaßlichen Täter und nahmen ihn fest. Jenes Opfer, welches mit dem Messer attackiert wurde, wurde verletzt und ins AKH gebracht.
Warum der mutmaßliche Täter auf die beiden Personen losging, ist derzeit noch völlig unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
