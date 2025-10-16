Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stürmer nun angezählt

„Rücksichtslos!“ Barca schäumt wegen Lewandowski

Fußball International
16.10.2025 15:44
Robert Lewandowski steht in Barcelona zunehmend unter Druck.
Robert Lewandowski steht in Barcelona zunehmend unter Druck.(Bild: AFP/APA/ANP/Olaf Kraak)

Nach seiner Verletzung beim WM-Qualifikationsspiel seiner polnischen Nationalmannschaft hat sich Robert Lewandowski beim FC Barcelona keine Freunde gemacht. Fans und Verantwortliche schäumen und werfen dem Polen „respektloses Verhalten“ vor. Ist das Tischtuch endgültig zerschnitten?

0 Kommentare

Gleich mehrere Wochen muss der FC Barcelona auf die Dienste von Lewandowski verzichten. Beim WM-Qualifikationsspiel in Litauen hat sich der Stürmer seinen Muskelriss in linken Oberschenkel zugezogen. Doch die Wut der Barca-Verantwortlichen beruht nicht auf der Verletzung an sich.

Lesen Sie auch:
Robert Lewandowski
Barca-Hiobsbotschaft
Nächster bitterer Rückschlag für Lewandowski
14.10.2025

Vielmehr geht es um das Verhalten des Polen, nachdem er sich im Laufe der ersten Halbzeit verletzt hatte. „Es herrscht Wut über Lewandowski und seine jüngste Verletzung. Er hat das ganze Spiel durchgespielt, trotz Schmerzen und sogar mit einem Verband“, erklärt deshalb Sport-Journalist David Ibanez.

Kein neuer Vertrag?
Angesichts dieses Verhaltens schäumen Trainer, Fans und Klub-Verantwortliche gleichermaßen. „So eine Haltung ist rücksichtslos und unerklärlich“, schreibt auch die spanische Sportzeitung „as“.

Dabei ist die Situation von Lewandowski in Barcelona ohnehin schon angespannt. Anscheinend soll man bei den Katalanen damit planen, den Polen nicht über den Sommer hinaus behalten zu wollen. 

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.261 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.436 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.423 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Mehr Fußball International
Stürmer nun angezählt
„Rücksichtslos!“ Barca schäumt wegen Lewandowski
Ex-Kollege außer sich
„Ekelhaft“: Interview-Wirbel um Glasner-Schützling
Eine Riesensensation
Inter und Juve jagen ein Klagenfurter Talent
Gesicht verhüllt
Streit um Maradona-Wandbild in Neapel ausgebrochen
Sensationell im Finale
WM-Wahnsinn! Zweiter Ersatzgoalie wird zum Helden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf