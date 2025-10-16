Die ersten Weihnachtskugeln in Wien hängen bereits

Über 2 Millionen Lichter in Wiens Einkaufsstraßen

In der Rotenturmstraße in der Inneren Stadt wurde nämlich schon dekoriert. Die überdimensionalen roten Kugeln gehören seit vielen Jahren zum fixen Inventar. Sie wiegen pro Stück rund 100 Kilogramm und weisen einen Durchmesser von vier Metern auf. Insgesamt verwandeln heuer über zwei Millionen Lichter in 32 Einkaufsstraßen die Stadt in die „Weihnachtshauptstadt“ schlechthin. Dafür sind immerhin fast 200 Kilometer Kabel notwendig. Die ersten Beleuchtungen funkeln dann ab übrigens ab Anfang November. Auch der Handel zeigt sich bereit. Für viele Sparten ist es schließlich die wichtigste Zeit des Jahres.