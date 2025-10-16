Vorteilswelt
Mitten im Herbst!

Die ersten Weihnachtskugeln in Wien hängen bereits

Wien
16.10.2025 15:37
Die großen Leuchtkugeln in der Rotenturmstraße in der City hängen schon jetzt.
Die großen Leuchtkugeln in der Rotenturmstraße in der City hängen schon jetzt.(Bild: Christoph Engelmaier)

15 Grad im Freien, ruhiges Herbstwetter und die Stadt bereitet sich schon langsam auf Weihnachten vor. Mitten im Herbst ist in der Wiener City bereits die erste Weihnachtsbeleuchtung montiert. Dabei sind es noch fast zehn Wochen bis zum Heiligen Abend.

Lebkuchen in den Supermarktregalen mitten im Sommer sorgt bei den meisten Menschen wohl nur noch für ein Achselzucken. Aber während sich gerade erst die Blätter der Bäume verfärben, um dann langsam herabzufallen, geht es jetzt, achtundsechzig Tage vor dem großen Fest, schon los: Erste Weihnachtsstimmung macht sich in der Stadt breit.

Über 2 Millionen Lichter in Wiens Einkaufsstraßen
In der Rotenturmstraße in der Inneren Stadt wurde nämlich schon dekoriert. Die überdimensionalen roten Kugeln gehören seit vielen Jahren zum fixen Inventar. Sie wiegen pro Stück rund 100 Kilogramm und weisen einen Durchmesser von vier Metern auf. Insgesamt verwandeln heuer über zwei Millionen Lichter in 32 Einkaufsstraßen die Stadt in die „Weihnachtshauptstadt“ schlechthin. Dafür sind immerhin fast 200 Kilometer Kabel notwendig. Die ersten Beleuchtungen funkeln dann ab übrigens ab Anfang November. Auch der Handel zeigt sich bereit. Für viele Sparten ist es schließlich die wichtigste Zeit des Jahres.

Bereits nächste Woche wird der Baum vor dem Schloss Schönbrunn (Archivbild aus dem Vorjahr) ...
Bereits nächste Woche wird der Baum vor dem Schloss Schönbrunn (Archivbild aus dem Vorjahr) aufgestellt.(Bild: Bartel Gerhard)

Als erster Weihnachtsmarkt dieser Saison eröffnet der Weihnachtsmarkt Schloss Schönbrunn seine Tore – am 6. November ist es so weit. Dort verwandelt sich diesmal der gesamte Ehrenhof in eine Weihnachtswelt. Der Weihnachtsbaum wird noch früher aufgestellt, nämlich am 22. Oktober.

Christoph Engelmaier
