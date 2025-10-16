Vorteilswelt
Kein Mordverdacht mehr

Totes Baby: Kindsmutter (20) aus U-Haft entlassen

Steiermark
16.10.2025 16:54
In dieser Wohnung kam das Baby zur Welt – und durfte diese nur kurz erleben
In dieser Wohnung kam das Baby zur Welt – und durfte diese nur kurz erleben(Bild: Jauschowetz Christian)

Anfang Oktober machte ein Mann in Graz-Wetzelsdorf eine Horror-Entdeckung: Auf einem Carport lag ein totes Baby! Wie sich herausstellte, hatte die Kindsmutter das Neugeborene nach der Geburt aus dem Fenster geworfen. Die Frau wurde am Donnerstag aus der U-Haft unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.

Kürzlich brachte eine 20-jährige Kroatin – laut ihren Angaben vollkommen überraschend – in einem Haus in Graz-Wetzelsdorf ein Baby zur Welt. Unmittelbar danach warf sie das Neugeborene aus dem Dachfenster ihrer Wohnung. Den leblosen Körper entdeckte ein Nachbar auf dem Carport. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Über die Frau wurde wegen des Verdacht des Mordes die Untersuchungshaft verhängt, die „Krone“ berichtete.

Am Donnerstag durfte sie die Justizanstalt Graz-Jakomini auf freiem Fuß nach der ersten Haftverhandlung unter Auflagen verlassen. Wie die Staatsanwaltschaft Graz der „Krone“ bestätigt, hat sich der Verdacht des Mordes nicht bestätigt. Stattdessen wird jetzt wegen „Tötung eines Kindes bei der Geburt“ ermittelt. Hier liegt die Strafdrohung bei sechs Monaten bis fünf Jahre.

Porträt von Monika König-Krisper
Monika König-Krisper
Porträt von Eva Stockner
Eva Stockner
Steiermark

