Totes Baby: Kindsmutter (20) aus U-Haft entlassen

Kürzlich brachte eine 20-jährige Kroatin – laut ihren Angaben vollkommen überraschend – in einem Haus in Graz-Wetzelsdorf ein Baby zur Welt. Unmittelbar danach warf sie das Neugeborene aus dem Dachfenster ihrer Wohnung. Den leblosen Körper entdeckte ein Nachbar auf dem Carport. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Über die Frau wurde wegen des Verdacht des Mordes die Untersuchungshaft verhängt, die „Krone“ berichtete.