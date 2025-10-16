Totes Baby: Kindsmutter (20) aus U-Haft entlassen

Anfang Oktober machte ein Mann in Graz-Wetzelsdorf eine Horror-Entdeckung: Auf einem Carport lag ein totes Baby! Wie sich herausstellte, hatte die Kindsmutter das Neugeborene nach der Geburt aus dem Fenster geworfen. Die Frau wurde am Donnerstag aus der U-Haft unter Auflagen auf freien Fuß gesetzt.
Kürzlich brachte eine 20-jährige Kroatin – laut ihren Angaben vollkommen überraschend – in einem Haus in Graz-Wetzelsdorf ein Baby zur Welt. Unmittelbar danach warf sie das Neugeborene aus dem Dachfenster ihrer Wohnung. Den leblosen Körper entdeckte ein Nachbar auf dem Carport. Für das Kind kam jede Hilfe zu spät. Über die Frau wurde wegen des Verdacht des Mordes die Untersuchungshaft verhängt, die „Krone“ berichtete.
Am Donnerstag durfte sie die Justizanstalt Graz-Jakomini auf freiem Fuß nach der ersten Haftverhandlung unter Auflagen verlassen. Wie die Staatsanwaltschaft Graz der „Krone“ bestätigt, hat sich der Verdacht des Mordes nicht bestätigt. Stattdessen wird jetzt wegen „Tötung eines Kindes bei der Geburt“ ermittelt. Hier liegt die Strafdrohung bei sechs Monaten bis fünf Jahre.
