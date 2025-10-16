Dieser Ex-Manager rockt mit 75 Jahren zwei Bands

Er kann´s nicht lassen: „Einmal im Musik-Business, kommt man gerade in diesem Job nur schwer davon weg“, schmunzelt Georg Ragyoczy aus Gablitz, Bezirk St. Pölten. Diesmal hat er sich, nachdem vorher Jugendtalente in seinem Tonstudio waren, auf die Förderung von Senioren mit gutem Instrumentengriff konzentriert.
Der ehemalige Betreiber eines Tonstudios im Bezirk St. Pölten war früher durchaus in der internationalen Musikszene unterwegs. Jetzt, wo er sich zur Ruhe gesetzt hat, widmet er sich jenen, die Talent haben und Unterstützung gut gebrauchen können.
Leidenschaft für Saxophon, neu erlernt mit 75 Jahren
Während Ragyoczy sich in letzter Zeit ganz auf junge Nachwuchstalente konzentriert hat, will er „nun auch musikalisch talentierten Senioren“ seine Hilfe angedeihen lassen. Von seinem neuesten „Kandidaten, der altersmäßig in meine Kategorie fällt“ schwärmt der Musikprofi: „Erhard Blaschke war in seinem Beruf Manager in einem internationalen Konzern, Lektor an FHs und Unternehmensberater“, erzählt er , warum er den Saxophonisten ausgewählt hat. „Das hatte zur Folge, dass er sich erst im Ruhestand mit 69 seinen lang ersehnten Wunsch, dieses Instrument zu spielen, erfüllen konnte.“ Diesen Willen respektierte der Tonstudiobesitzer – Blaschke ist das erste Musiktalent, dass er im Rahmen seiner neuen Förderreihe für Senioren unter seine Fittiche genommen hat. „Mit 75 spielt er jetzt in zwei Bands!“ Andi Leisser
