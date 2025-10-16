Dieser Ex-Manager rockt mit 75 Jahren zwei Bands

Leidenschaft für Saxophon, neu erlernt mit 75 Jahren

Während Ragyoczy sich in letzter Zeit ganz auf junge Nachwuchstalente konzentriert hat, will er „nun auch musikalisch talentierten Senioren“ seine Hilfe angedeihen lassen. Von seinem neuesten „Kandidaten, der altersmäßig in meine Kategorie fällt“ schwärmt der Musikprofi: „Erhard Blaschke war in seinem Beruf Manager in einem internationalen Konzern, Lektor an FHs und Unternehmensberater“, erzählt er , warum er den Saxophonisten ausgewählt hat. „Das hatte zur Folge, dass er sich erst im Ruhestand mit 69 seinen lang ersehnten Wunsch, dieses Instrument zu spielen, erfüllen konnte.“ Diesen Willen respektierte der Tonstudiobesitzer – Blaschke ist das erste Musiktalent, dass er im Rahmen seiner neuen Förderreihe für Senioren unter seine Fittiche genommen hat. „Mit 75 spielt er jetzt in zwei Bands!“ Andi Leisser