Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Saxophonist-Talent

Dieser Ex-Manager rockt mit 75 Jahren zwei Bands

Niederösterreich
16.10.2025 16:00
Er wollte es nochmal wissen – Saxophonkurs in Pension gelungen: Erhard Blaschke mit Förderer ...
Er wollte es nochmal wissen – Saxophonkurs in Pension gelungen: Erhard Blaschke mit Förderer Georg Ragyoczy.(Bild: zVg)

Er kann´s nicht lassen: „Einmal im Musik-Business, kommt man gerade in diesem Job nur schwer davon weg“, schmunzelt Georg Ragyoczy aus Gablitz, Bezirk St. Pölten. Diesmal hat er sich, nachdem vorher Jugendtalente in seinem Tonstudio waren, auf die Förderung von Senioren mit gutem Instrumentengriff konzentriert.

0 Kommentare

Der ehemalige Betreiber eines Tonstudios im Bezirk St. Pölten war früher durchaus in der internationalen Musikszene unterwegs. Jetzt, wo er sich zur Ruhe gesetzt hat, widmet er sich jenen, die Talent haben und Unterstützung gut gebrauchen können.

Lesen Sie auch:
In seiner Pension hat der erfahrene Branchenexperte Ragyoczy Zeit, sich unentgeltlich für ...
Benjamins Lehrmeister
Studioprofi bringt Gitarrist (19) auf Erfolgsspur
24.08.2025

Leidenschaft für Saxophon, neu erlernt mit 75 Jahren
Während Ragyoczy sich in letzter Zeit ganz auf junge Nachwuchstalente konzentriert hat, will er „nun auch musikalisch talentierten Senioren“ seine Hilfe angedeihen lassen. Von seinem neuesten „Kandidaten, der altersmäßig in meine Kategorie fällt“ schwärmt der Musikprofi: „Erhard Blaschke war in seinem Beruf Manager in einem internationalen Konzern, Lektor an FHs und Unternehmensberater“, erzählt er , warum er den Saxophonisten ausgewählt hat. „Das hatte zur Folge, dass er sich erst im Ruhestand mit 69 seinen lang ersehnten Wunsch, dieses Instrument zu spielen, erfüllen konnte.“ Diesen Willen respektierte der Tonstudiobesitzer – Blaschke ist das erste Musiktalent, dass er im Rahmen seiner neuen Förderreihe für Senioren unter seine Fittiche genommen hat. „Mit 75 spielt er jetzt in zwei Bands!“ Andi Leisser

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
351.261 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
232.436 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
155.423 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf