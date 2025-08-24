Studioprofi bringt Gitarrist (19) auf Erfolgsspur

Beim zweiten Anlauf überzeugte Gitarrentalent mit neuem Sound

Ragyoczy spielte dem jungen Musiktalent zwei ältere Funk-Arrangements von ihm vor – und Benjamin machte sich ans Werk: Er arbeitete an den Songs und krönte sie mit neuen Gitarren-Soli – diesmal in unverwechselbarem neuen Groove. Experiment gelungen, der Profi ist begeistert: „Benjamin ist ein junger Gitarrist der Sonderklasse. Seine Bandbreite als E-Gitarrist ist echt genial und reicht nun von harten, schnellen Rhythmen bis in den sanft-melodischen Bereich.“