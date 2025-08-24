Studioprofi bringt Gitarrist (19) auf Erfolgsspur

Mit seinem Tonstudio stieg der Gablitzer in die Musikbranche ein. Seine Erfahrungen – von Events bis zur tongenau treffenden Präsentation – gibt er nun an junge Talente weiter. Derzeit hat er das Gitarrentalent Benjamin unter seine Fittiche genommen.
Es waren Speed-Metal-Klänge, die schon vor drei Jahren im Tonstudio von Georg Ragyoczy in Gablitz erschallten – und Jung-Gitarrist Benjamin Pavlovic hat bei dem Musikprofi offenbar einen bleibenden „Nachhall“ hinterlassen: Im Rahmen seines Musikförderprogrammes für junge Musiktalente lud Ragyoczy nämlich den mittlerweile 19-Jährigen aus Seibersdorf wieder ein: „Sein Herz schlug damals musikalisch eher auf harten Rhythmen. Das Repertoire war aber eindeutig ausbaufähig.“
Beim zweiten Anlauf überzeugte Gitarrentalent mit neuem Sound
Ragyoczy spielte dem jungen Musiktalent zwei ältere Funk-Arrangements von ihm vor – und Benjamin machte sich ans Werk: Er arbeitete an den Songs und krönte sie mit neuen Gitarren-Soli – diesmal in unverwechselbarem neuen Groove. Experiment gelungen, der Profi ist begeistert: „Benjamin ist ein junger Gitarrist der Sonderklasse. Seine Bandbreite als E-Gitarrist ist echt genial und reicht nun von harten, schnellen Rhythmen bis in den sanft-melodischen Bereich.“
Starthilfepaket zum Erklimmen der Erfolgs(ton)leiter war schnell geschnürt
Nach wenigen Sessions im Tonstudio waren die Aufnahmen fertig gemischt, ein Youtube-Kanal mit dem klingenden Namen „Musik for your Pleasure“ erstellt und das erste Musikvideo fertig. Dank KI, die Ragyoczy in der Musikbranche für sich entdeckt hat und gekonnt einsetzt, ein gelungenes Gesamtkunstwerk. Durch Studiosound und professionellen Auftritt „wird man von Benjamin sicher noch einiges hören!“
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.