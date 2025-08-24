Vorteilswelt
Benjamins Lehrmeister

Studioprofi bringt Gitarrist (19) auf Erfolgsspur

Niederösterreich
24.08.2025 11:30
In seiner Pension hat der erfahrene Branchenexperte Ragyoczy Zeit, sich unentgeltlich für ...
In seiner Pension hat der erfahrene Branchenexperte Ragyoczy Zeit, sich unentgeltlich für talentierte Jungmusiker wie Benjamin (19) einzusetzen.(Bild: Ragyoczy)

Mit seinem Tonstudio stieg der Gablitzer in die Musikbranche ein. Seine Erfahrungen – von Events bis zur tongenau treffenden Präsentation – gibt er nun an junge Talente weiter. Derzeit hat er das Gitarrentalent Benjamin unter seine Fittiche genommen.

Es waren Speed-Metal-Klänge, die schon vor drei Jahren im Tonstudio von Georg Ragyoczy in Gablitz erschallten – und Jung-Gitarrist Benjamin Pavlovic hat bei dem Musikprofi offenbar einen bleibenden „Nachhall“ hinterlassen: Im Rahmen seines Musikförderprogrammes für junge Musiktalente lud Ragyoczy nämlich den mittlerweile 19-Jährigen aus Seibersdorf wieder ein: „Sein Herz schlug damals musikalisch eher auf harten Rhythmen. Das Repertoire war aber eindeutig ausbaufähig.“

Beim zweiten Anlauf überzeugte Gitarrentalent mit neuem Sound 
Ragyoczy spielte dem jungen Musiktalent zwei ältere Funk-Arrangements von ihm vor – und Benjamin machte sich ans Werk: Er arbeitete an den Songs und krönte sie mit neuen Gitarren-Soli – diesmal in unverwechselbarem neuen Groove. Experiment gelungen, der Profi ist begeistert: „Benjamin ist ein junger Gitarrist der Sonderklasse. Seine Bandbreite als E-Gitarrist ist echt genial und reicht nun von harten, schnellen Rhythmen bis in den sanft-melodischen Bereich.“

Starthilfepaket zum Erklimmen der Erfolgs(ton)leiter war schnell geschnürt
Nach wenigen Sessions im Tonstudio waren die Aufnahmen fertig gemischt, ein Youtube-Kanal mit dem klingenden Namen „Musik for your Pleasure“ erstellt und das erste Musikvideo fertig. Dank KI, die Ragyoczy in der Musikbranche für sich entdeckt hat und gekonnt einsetzt, ein gelungenes Gesamtkunstwerk. Durch Studiosound und professionellen Auftritt „wird man von Benjamin sicher noch einiges hören!“ 

Porträt von Andreas Leisser
Andreas Leisser
