Brisante Wende: Oberst hielt rechtsextreme Rede!

Es war ein Generalstabs-Oberst, der am Samstag beim Eintreffen der ersten Polizeistreife auf dem Hof in Vorchdorf massiv dazu beigetragen haben soll, dass die Lage eskalierte. Der Salzburger Offizier, der im Auftrag des Brauchtumspflege- und Traditionsschützenvereins (BTV) aus St. Johann im Pongau die Teilnehmer im Umgang mit Zielfernrohren schulte, soll nämlich zuerst geflüchtet und dann gegen die Beamten aggressiv geworden sein.