Vertrag bis 2028

Blau-Weiß Linz verpflichtet schwedischen Flügel

Bundesliga
04.12.2025 11:15
Isak Dahlqvist unterschrieb bei Blau-Weiß Linz.
Isak Dahlqvist unterschrieb bei Blau-Weiß Linz.(Bild: Blau-Weiß Linz)

Der Schwede Isak Dahlqvist wird ab Jänner für Blau-Weiß Linz spielen. Wie das Schlusslicht der Fußball-Bundesliga am Donnerstag bekannt gab, wurde der Transfer des 24-jährigen Mittelfeldspielers schon vor längerer Zeit fixiert.

Mit Örgryte schaffte Dahlqvist erst in der Vorwoche den Aufstieg in die erste schwedische Liga.

Der Flügelspieler hat seine Qualitäten im Offensivbereich, in 32 Einsätzen in der abgelaufenen Saison gelangen ihm sechs Treffer und elf Torvorlagen.

Ähnliche Themen
Linz
