Horrorunfall mit 132 km/h: Bremsversagen schuld?

Auf den ersten Blick ist der Prozess am Klagenfurter Landesgericht leider alltäglich: ein Raserunfall, möglicherweise waren auch noch Genussmittel im Spiel. Zum Glück keine Todesopfer, aber ein schwer verletzter anderer Autofahrer – auch die junge Unfalllenkerin selbst musste schon 20 Mal operiert werden.