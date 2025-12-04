Horrorunfall mit 132 km/h: Bremsversagen schuld?

Als das Auto nicht anspringen wollte, rief eine Kärntnerin (25) ihren Autofahrerclub zu Hilfe. Die Pannenfahrer rieten der Frau, die Elektronik in einer Werkstatt überprüfen zu lassen – nur Stunden später baute sie einen dramatischen Unfall mit Schwerverletzten. „Ich konnte nichts tun“, beteuert die 25-Jährige vor Gericht.
Auf den ersten Blick ist der Prozess am Klagenfurter Landesgericht leider alltäglich: ein Raserunfall, möglicherweise waren auch noch Genussmittel im Spiel. Zum Glück keine Todesopfer, aber ein schwer verletzter anderer Autofahrer – auch die junge Unfalllenkerin selbst musste schon 20 Mal operiert werden.
Doch ein genauerer Blick offenbart nicht nur ein menschliches Drama, sondern auch die Möglichkeit, dass der Unfall ganz anders war als zunächst angenommen und die Angeklagte selbst zum Opfer geworden war.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.