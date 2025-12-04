Das Kulturbudget für 2026 steigt leicht an

Anders als in Wien: Die Kultur in Oberösterreich bleibt von einem radikalen Sparkurs verschont. Laut Budgetentwurf des Landes Oberösterreich, der der „Krone“ vorliegt, beträgt das Kulturbudget für das kommende Jahr 254,2 Millionen Euro und verzeichnet damit eine leichte Steigerung. Fakt ist: Große Kulturtanker brauchen mehr Geld.
Während in Wien das Kulturbudget 2026 um 7,6 Prozent sinkt, bleibt Oberösterreich auf einem stabilen Niveau.
„Kultur ist ein wichtiger Zukunftsfaktor. Darum sichern wir sie auch im Budget ab – weil starke Kunst und starke Kreativität jene Impulse geben, die Oberösterreich als innovativen, attraktiven Wirtschafts-, Arbeits- und Innovationsstandort weiter voranbringen“, argumentiert Landeshauptmann Thomas Stelzer, zugleich Kulturreferent.
Beschluss erst nächste Woche
Insgesamt sind 254,2 Millionen Euro für die Kultur geplant. Fix ist das Budget allerdings erst nach dem Beschluss im Budgetlandtag, der ab kommenden Dienstag, 9. Dezember, drei Tage lang stattfinden wird.
Mehr für die großen Tanker
Schaut man genauer hin, haben vor allem die großen Tanker mehr Geldbedarf. So soll etwa das Budget der Theater- und Orchester Gmbh (TOG) auf 56,9 Millionen Euro (2025: 54,3 Mio.) steigen.
Ein modernes, zukunftsorientiertes und erfolgreiches Land braucht kreative Köpfe – und kreative Köpfe brauchen attraktive kulturelle Rahmenbedingungen.
Landeshauptmann Thomas Stelzer
Der größte Brocken ist und bleibt das Landesmusikschulwerk, das im kommenden Jahr 95 Millionen Euro verschlingt (2025: 92,3 Mio.; plus 2,7 Mio.). Die OÖ Landes-Kultur GmbH dagegen bleibt mit 26,2 Millionen Euro fast auf gleichem Niveau (2025: 26,5 Mio.; minus 0,3 Mio.). Ebenso stabil bleibt die Anton Bruckner Privatuni mit 25,2 Millionen Euro (2025: 25,2 Mio).
Vereine, Institutionen und anderes
Für Vereine, Institutionen, Archive und weitere Kulturaufgaben – die derzeit noch nicht genannt werden – bleiben nach „Krone“-Rechnung demnach 50,9 Millionen Euro übrig.
Ob darin auch die dritte „oö communale“, die von Mai bis November stattfinden wird, enthalten ist, wird sich zeigen. Sie soll in Linz und an weiteren Orten stattfinden.
