Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land Oberösterreich

Das Kulturbudget für 2026 steigt leicht an

Oberösterreich
04.12.2025 19:00
Das OÖ Landesmusikschulwerk ist der größte Posten im Kulturbudget: Im Jahr 2025 haben 258 ...
Das OÖ Landesmusikschulwerk ist der größte Posten im Kulturbudget: Im Jahr 2025 haben 258 Schülerinnen und Schüler die Abschlussprüfung erfolgreich bestanden.(Bild: Antonio Bayer)

Anders als in Wien: Die Kultur in Oberösterreich bleibt von einem radikalen Sparkurs verschont. Laut Budgetentwurf des Landes Oberösterreich, der der „Krone“ vorliegt, beträgt das Kulturbudget für das kommende Jahr 254,2 Millionen Euro und verzeichnet damit eine leichte Steigerung. Fakt ist: Große Kulturtanker brauchen mehr Geld.

0 Kommentare

Während in Wien das Kulturbudget 2026 um 7,6 Prozent sinkt, bleibt Oberösterreich auf einem stabilen Niveau.

„Kultur ist ein wichtiger Zukunftsfaktor. Darum sichern wir sie auch im Budget ab – weil starke Kunst und starke Kreativität jene Impulse geben, die Oberösterreich als innovativen, attraktiven Wirtschafts-, Arbeits- und Innovationsstandort weiter voranbringen“, argumentiert Landeshauptmann Thomas Stelzer, zugleich Kulturreferent.

Beschluss erst nächste Woche
Insgesamt sind 254,2 Millionen Euro für die Kultur geplant. Fix ist das Budget allerdings erst nach dem Beschluss im Budgetlandtag, der ab kommenden Dienstag, 9. Dezember, drei Tage lang stattfinden wird.

Mehr für die großen Tanker
Schaut man genauer hin, haben vor allem die großen Tanker mehr Geldbedarf. So soll etwa das Budget der Theater- und Orchester Gmbh (TOG) auf 56,9 Millionen Euro (2025: 54,3 Mio.) steigen.

Zitat Icon

Ein modernes, zukunftsorientiertes und erfolgreiches Land braucht kreative Köpfe – und kreative Köpfe brauchen attraktive kulturelle Rahmenbedingungen.

Landeshauptmann Thomas Stelzer

Der größte Brocken ist und bleibt das Landesmusikschulwerk, das im kommenden Jahr 95 Millionen Euro verschlingt (2025: 92,3 Mio.; plus 2,7 Mio.). Die OÖ Landes-Kultur GmbH dagegen bleibt mit 26,2 Millionen Euro fast auf gleichem Niveau (2025: 26,5 Mio.; minus 0,3 Mio.). Ebenso stabil bleibt die Anton Bruckner Privatuni mit 25,2 Millionen Euro (2025: 25,2 Mio).

(Bild: Krone KREATIV)
Lesen Sie auch:
Musiker Austrofred und Kurt Razelli, Kunstfigur mit Schwarzenegger-Maske, geben mit dem ...
Krone Plus Logo
Neuer Song mit Video
Austrofred: Bratwürstel und ein Weihnachtslied
30.11.2025
Bewerbung ab sofort
Führung der Linzer Bruckneruni neu ausgeschrieben
01.12.2025
Aus der Römerzeit
Fund als Sensation: Die „Medusa von Hallstatt“
02.12.2025

Vereine, Institutionen und anderes
Für Vereine, Institutionen, Archive und weitere Kulturaufgaben – die derzeit noch nicht genannt werden –  bleiben nach „Krone“-Rechnung demnach 50,9 Millionen Euro übrig.

Ob darin auch die dritte „oö communale“, die von Mai bis November stattfinden wird, enthalten ist, wird sich zeigen. Sie soll in Linz und an weiteren Orten stattfinden.

Porträt von Elisabeth Rathenböck
Elisabeth Rathenböck
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.660 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
137.917 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
127.650 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Oberösterreich
Land Oberösterreich
Das Kulturbudget für 2026 steigt leicht an
Mitten in der Kurve
Zwölf Verletzte bei Crash zwischen Pkw und Autobus
Jubiläums-Line-up 2026
Austria goes Zrce: Jetzt kommen die ersten Acts
Justizskandal?
Neonazi musste nach 71 Taten nur 3500 Euro zahlen
Wegen Untreue
Linzer Ex-Bürgermeister Luger muss vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf