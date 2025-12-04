Das Kulturbudget für 2026 steigt leicht an

Anders als in Wien: Die Kultur in Oberösterreich bleibt von einem radikalen Sparkurs verschont. Laut Budgetentwurf des Landes Oberösterreich, der der „Krone“ vorliegt, beträgt das Kulturbudget für das kommende Jahr 254,2 Millionen Euro und verzeichnet damit eine leichte Steigerung. Fakt ist: Große Kulturtanker brauchen mehr Geld.