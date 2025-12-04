Linzer Ex-Bürgermeister Luger muss vor Gericht

Kommenden Freitag wird am Landesgericht Linz wegen eines Gutachtens verhandelt. Der ehemalige Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) soll dieses um fast 20.000 Euro in Auftrag gegeben haben. Weil es aber in seinem persönlichen Interesse gewesen sei, muss er sich wegen Untreue verantworten.