Wegen Untreue

Linzer Ex-Bürgermeister Luger muss vor Gericht

Oberösterreich
04.12.2025 17:00
Klaus Luger muss sich wegen Untreue verantworten
Klaus Luger muss sich wegen Untreue verantworten(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Kommenden Freitag wird am Landesgericht Linz wegen eines Gutachtens verhandelt. Der ehemalige Linzer Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) soll dieses um fast 20.000 Euro in Auftrag gegeben haben. Weil es aber in seinem persönlichen Interesse gewesen sei, muss er sich wegen Untreue verantworten.

0 Kommentare

Nach ÖVP-Klubchef August Wöginger muss sich am kommenden Freitag ein weiterer Polit-Grande am Landesgericht Linz einfinden: der Linzer Ex-Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Dem Politiker, der von 2013 bis 2024 den Stadtchef-Posten innehatte, wird von der Staatsanwaltschaft Untreue vorgeworfen.

Gutachten beauftragt
Demzufolge habe er zwischen November 2023 und Februar des Folgejahres als Aufsichtsratsvorsitzender der LIVA eine Rechtsanwaltskanzlei beauftragt. Diese sollte ein Rechtsgutachten zum Bewerbungs- und Hearingprozess des künstlerischen Geschäftsführers der LIVA, Dietmar Kerschbaum, im Jahr 2017 erstellen.

Fragen selbst übermittelt
Laut Anklage könnte Klaus Luger dieses Gutachten hauptsächlich in eigenem Interesse beauftragt haben – so müsse ihm doch bewusst gewesen sein, dass er selbst Kerschbaum die Fragen zum Hearingverlauf zukommen hatte lassen. Der durch das Gutachten möglicherweise entstandene Schaden beträgt genau 19.061,15 Euro.

Lesen Sie auch:
Infolge der Brucknerhausaffäre musste Klaus Luger als Linzer Bürgermeister zurücktreten.
Krone Plus Logo
„Krone“ fragte Jurist:
Ist Wöginger-Urteil auch bei Klaus Luger möglich?
25.10.2025
Prozess im Dezember
Ex-Stadtchef Luger muss wegen Untreue vor Gericht
23.10.2025

Bis zu drei Jahre Haft
Im Falle einer Verurteilung drohen dem ehemaligen Bürgermeister der oberösterreichischen Landeshauptstadt wegen Untreue bis zu drei Jahre Haft. Der Prozess ist für drei Stunden – von neun bis zwölf Uhr – anberaumt. Am Gericht rechnet man mit großem öffentlichen Interesse.

Porträt von Constantin Handl
Constantin Handl
Oberösterreich

