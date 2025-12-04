Schaurig-schöner Ausklang zum langen Wochenende

Das Wochenende steht ganz im Zeichen des Heiligen Nikolaus und Krampus. Zahlreiche Umzüge zelebrieren das beliebte Brauchtum, wo sowohl Kinder als auch Erwachsene Unterhaltung finden. Großartigen Zeitvertreib versprechen zudem Steinböck & Strobl mit „Weihnachtstralala“ in Traun. Darüber hinaus laden viele stimmungsvolle Adventmärkte zum gemütlichen Punschtrinken, Bummeln und Verweilen ein.