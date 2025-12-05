Keine Einigung: Jahrelanger Rechtsstreit droht

Die Stimmung? Frostig. Die Fronten? Verhärtet. Die Chancen auf einen Vergleich? Aussichtslos. Der Versuch einer Einigung zwischen der Salzburger Landwirtschaftskammer und einer ehemaligen Führungskraft schlug fehl – beim Prozess am Landesgericht war dies am Donnerstag schon nach wenigen Minuten augenscheinlich.