Sonder-Kontrollausschuss tagt zum Linzer Flughafen

Neos-Landeschef Felix Eypeltauer nimmt das Land Oberösterreich als Hälfte-Eigentümer des Airports in die Pflicht: „Das Land OÖ braucht endlich eine ehrliche Bilanz und eine echte Neuausrichtung – keine schönen Studien zur Imagepflege und keine Ausreden mehr“

Kontrollausschuss tagt im Februar

Zweiter Eigentümer neben dem Land ist die Stadt Linz, der die andere Hälfte des finanziell angeschlagenen Flughafen gehört. Auch der Linzer Gemeinderat wird sich mit dem Airport befassen: „Wir haben am 23. Februar einen Sonderkontrollausschuss dazu eingerichtet“, so Neos-Fraktionschef Georg Redlhammer. Dieser solle zur Meinungsbildung beitragen, ob die Stadt den Airport künftig erneut bezuschussen soll.