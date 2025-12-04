Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kritik an Vorgängen

Sonder-Kontrollausschuss tagt zum Linzer Flughafen

Oberösterreich
04.12.2025 10:00
Der Linzer Flughafen schreibt seit 2020 jährlich Verluste.
Der Linzer Flughafen schreibt seit 2020 jährlich Verluste.(Bild: Markus Wenzel)

Der Linzer Flughafen sorgt weiter für Aufregung: Während die Grünen den Einsatz von Steuergeld für den Airport kritisieren, bemängeln die Neos eine fehlende Strategievorgabe durch das Land Oberösterreich. Auch die Linzer Stadtpolitik wird sich erneut mit dem Flughafen befassen.

0 Kommentare

Insgesamt 129 Millionen Euro Wertschöpfung löst der Linzer Airport laut Studie pro Jahr in Oberösterreich aus – die „Krone“ berichtete. Wirtschaftliche Effekte wie diese rechtfertigen, dass das Land den Flughafen mit öffentlichen Geldern fördert – so das Fazit.

Kritik an Steuergeld und Eigentümer-Verhalten
Eine Einschätzung, die nicht alle teilen: „Wenn Schwarz-Blau jetzt auch noch eine Linienverbindung nach Frankfurt mit Landesgeldern stützen will, ist das der völlig falsche Einsatz von Steuergeld. Klimaticket für Zehntausende Oberösterreicher verteuern, aber Kurzflüge für eine Handvoll Manager subventionieren, das ist Politik für einige wenige“, kritisiert Grünen-Chef Stefan Kaineder.

Neos-Landeschef Felix Eypeltauer nimmt das Land Oberösterreich als Hälfte-Eigentümer des Airports in die Pflicht: „Das Land OÖ braucht endlich eine ehrliche Bilanz und eine echte Neuausrichtung – keine schönen Studien zur Imagepflege und keine Ausreden mehr“

Kontrollausschuss tagt im Februar
Zweiter Eigentümer neben dem Land ist die Stadt Linz, der die andere Hälfte des finanziell angeschlagenen Flughafen gehört. Auch der Linzer Gemeinderat wird sich mit dem Airport befassen: „Wir haben am 23. Februar einen Sonderkontrollausschuss dazu eingerichtet“, so Neos-Fraktionschef Georg Redlhammer. Dieser solle zur Meinungsbildung beitragen, ob die Stadt den Airport künftig erneut bezuschussen soll.

Lesen Sie auch:
Im Oktober hob der letzte Linienflieger nach Frankfurt ab. Seither ist Linz in der Luft von ...
Hohe Verluste
Linzer Flughafen braucht dringend einen neuen Kurs
18.11.2025
Studie zu Airport Linz
Flughafen sorgt für 51 Mio. Euro Steuereinnahmen
02.12.2025

Bisher sagten die beiden Eigentümer – Land OÖ und Stadt Linz – dem Flughafen einen Gesellschafterzuschuss von acht Millionen Euro zu. Etwas mehr als die Hälfte davon ist bereits geflossen, der andere Teil muss erst noch beihilferechtlich genehmigt werden.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.299 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
133.761 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
120.019 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Oberösterreich
Kritik an Vorgängen
Sonder-Kontrollausschuss tagt zum Linzer Flughafen
Hofburg antwortete
Siebenjährige schrieb Brief an Bundespräsidenten
Frau verletzt
Alko-Lenker rammte auf Schutzweg Fußgängerin
Krone Plus Logo
Firma will das ändern
Warum Betriebe immer schwieriger Lehrlinge finden
Krone Plus Logo
Langer Leidensweg
Schmerzpatient muss eineinhalb Jahre auf OP warten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf