12 Verletzte bei Crash zwischen Pkw und Autobus

Noch ist nicht vollständig geklärt, wie es zu dem schweren Crash im Abendverkehr auf der stark befahrenen B129 in Alkoven kommen konnte. Auf Höhe von Kilometer 19 kurz nach dem Ortsgebiet kollidierten der Autobus und der Pkw. Der Lenker des Autos wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er und der Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.