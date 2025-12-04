Vorteilswelt
In einer Kurve

12 Verletzte bei Crash zwischen Pkw und Autobus

Oberösterreich
04.12.2025 18:15
Der Bus wurde von der Straße geschoben.
Der Bus wurde von der Straße geschoben.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Schwerer Unfall im Abendverkehr auf der B129 in Alkoven (Oberösterreich). In einer leichten Kurve waren ein Auto und ein Bus des Verkehrsverbundes gegen 16.45 kollidiert. Eine Person wurde in dem Pkw eingeklemmt und schwer verletzt. Auch im Autobus gab es Verletzte.

0 Kommentare

Noch ist nicht vollständig geklärt, wie es zu dem schweren Crash im Abendverkehr auf der stark befahrenen B129 in Alkoven kommen konnte. Auf Höhe von Kilometer 19 kurz nach dem Ortsgebiet kollidierten der Autobus und der Pkw. Der Lenker des Autos wurden eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Er und der Beifahrer wurden ins Krankenhaus gebracht.

Hausarzt versorgte Verletzte
Auch in dem Bus wurden Passagiere verletzt, sie wurden vor Ort von einem Hausarzt in dessen Praxis versorgt. Sechs Fahrzeuge und zwei Notärzte des Roten Kreuzes und des Samariterbundes waren im Einsatz, um die 12 Verletzten zu versorgen. Die Feuerwehren aus Alkoven und Polsing übernahmen die Bergung der Passagiere und des Eingeklemmten. 

Porträt von Gerald Schwab
Gerald Schwab
