Hier kann man „schlechte“ Geschenke umtauschen

Denn hier findet er statt: der Weihnachtsmarkt der anderen Art – der umgekehrte Weihnachtsmarkt. Statt einfach nur Geld gegen Geschenke zu tauschen, heißt es: Selbst ist das Christkind! Besucher dürfen – nein, müssen – hier Hand anlegen. Zehn verschiedene Stände laden zum Kreativwerden ein: Schüsseln aus alten Vinylplatten formen, Fotos vom Handy auf Holz transferieren, Stirnbänder häkeln oder Taschen mit eigenen Motiven bedrucken – alles inklusive im Eintrittspreis (35 Euro für Erwachsene, 25 Euro für Kinder). Am Ende des Tages geht niemand mit leeren Händen nach Hause – sondern mit einem Sack voller selbstgemachter Geschenke und dem guten Gefühl, heuer wirklich etwas Persönliches unter den Baum zu legen.