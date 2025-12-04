Hier kann man „schlechte“ Geschenke umtauschen

Während sich auf den einzelnen Linzer Christkindlmärkten im Volksgarten, beim Dom sowie am Haupt- und Pfarrplatz die Menschen dicht gedrängt um Punsch und Kunsthandwerk scharen, wird am 13. Dezember ab 10 Uhr im Bildungshaus St. Magdalena alles auf den Kopf gestellt.
Denn hier findet er statt: der Weihnachtsmarkt der anderen Art – der umgekehrte Weihnachtsmarkt. Statt einfach nur Geld gegen Geschenke zu tauschen, heißt es: Selbst ist das Christkind! Besucher dürfen – nein, müssen – hier Hand anlegen. Zehn verschiedene Stände laden zum Kreativwerden ein: Schüsseln aus alten Vinylplatten formen, Fotos vom Handy auf Holz transferieren, Stirnbänder häkeln oder Taschen mit eigenen Motiven bedrucken – alles inklusive im Eintrittspreis (35 Euro für Erwachsene, 25 Euro für Kinder). Am Ende des Tages geht niemand mit leeren Händen nach Hause – sondern mit einem Sack voller selbstgemachter Geschenke und dem guten Gefühl, heuer wirklich etwas Persönliches unter den Baum zu legen.
„Schlechte-Geschenke-Tauschbörse“
Ein weiteres Highlight: die „Schlechte-Geschenke-Tauschbörse“. Dass dort echte Schätze lauern, beweist ein Blick auf das Vorjahr, wie Organisatorin Evelyn Mallinger verrät: „Muffinbackformen in Hintern-Form, eine Haube mit aufstellbaren Ohren, ein Star-Wars-Spiel, schräge Bücher und viel Kitsch – was dem einen peinlich ist, macht dem anderen eine Freude. Bei uns kann alles getauscht werden, nur kaputte oder völlig abgenutzte Sachen bleiben bitte daheim.“
Damit neben all der Kreativität nicht die weihnachtliche Stimmung zu kurz kommt, sorgen Bratwürstel, Glühwein, Maroni und Musik für das passende Drumherum. Anmeldung erbeten unter 0 732 / 25 30 41 oder online auf sanktmagdalena.at.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.