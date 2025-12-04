Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Hofburg antwortete

Siebenjährige schrieb Brief an Bundespräsidenten

Oberösterreich
04.12.2025 09:00
Jana – am Bild mit Mama Ulli – schrieb dem Bundespräsidenten.
Jana – am Bild mit Mama Ulli – schrieb dem Bundespräsidenten.(Bild: Mitterhauser)

Gemeinsam mit ihrer Mama hat die siebenjährige Jana aus Eberstallzell in Oberösterreich bereits drei Bücher herausgebracht. In allen Werken geht es um den Umweltschutz. Weil sich die Schülerin Sorgen um das veränderte Klima macht, schrieb sie Bundespräsident Alexander van der Bellen einen Brief – und erhielt nun Post aus der Hofburg!

0 Kommentare

„Ich bin erst sieben Jahre alt, aber ich sehe schon, dass sich vieles verändert: Die Sommer werden heißer, im Winter schneit es weniger und manchmal sagen Erwachsene: ,Der Planet hat es schwer.’ Das macht mich traurig, weil ich Schnee liebe und die Wälder, Tiere und auch die Berge“, schriebt Jana aus Eberstallzell an den Bundespräsidenten.

Schon drittes Buch
Dem handgeschriebenen Brief – siehe unten– legte die Schülerin ihr Buch „Elli – Die Reise einer Schneeflocke“ bei. „Ich habe es geschrieben und Jana hat es illustriert. Sie hat immer schon gerne gezeichnet, das ist ihre große Leidenschaft. Es ist schon unser drittes gemeinsames Buch und ein sehr schönes Mutter-Tochter-Projekt“, sagt Mama Ulli Mitterhauser stolz. Ziel sei es, Kinder für den Umweltschutz zu sensibilisieren.

Der Brief an den Bundespräsidenten
Der Brief an den Bundespräsidenten(Bild: Mitterhauser)
(Bild: Mitterhauser)

„Noch lange glücklich leben“
Am Schluss des Briefes äußerte ihre siebenjährige Tochter noch einen großen Wunsch: „Bitte tun Sie alles, was Sie können, damit unsere Erde gesund bleibt. Damit alle Kinder und Schneeflocken noch lange hier glücklich leben können.“

Nun erhielt das Mädchen Post aus dem Büro des Bundespräsidenten. So heißt es in einer Antwort: „Ich kann Dir versichern, dass auch dem Herrn Bundespräsidenten der Umwelt- und Klimaschutz Herzensangelegenheiten sind, für die er sich weiterhin bei jeder Möglichkeit einbringen wird.“

Porträt von Philipp Zimmermann
Philipp Zimmermann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
315.886 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
132.560 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
118.806 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1101 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
802 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Außenpolitik
So will EU-Kommission russisches Vermögen nutzen
564 mal kommentiert
Von links: Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und EU-Kommissionspräsidentin Ursula ...
Mehr Oberösterreich
Hofburg antwortete
Siebenjährige schrieb Brief an Bundespräsidenten
Frau verletzt
Alko-Lenker rammte auf Schutzweg Fußgängerin
Krone Plus Logo
Firma will das ändern
Warum Betriebe immer schwieriger Lehrlinge finden
Krone Plus Logo
Langer Leidensweg
Schmerzpatient muss eineinhalb Jahre auf OP warten
Täter gefasst
Rowdys verwüsteten mit Auto vier Faustballplätze
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf