Siebenjährige schrieb Brief an Bundespräsidenten

Schon drittes Buch

Dem handgeschriebenen Brief – siehe unten– legte die Schülerin ihr Buch „Elli – Die Reise einer Schneeflocke“ bei. „Ich habe es geschrieben und Jana hat es illustriert. Sie hat immer schon gerne gezeichnet, das ist ihre große Leidenschaft. Es ist schon unser drittes gemeinsames Buch und ein sehr schönes Mutter-Tochter-Projekt“, sagt Mama Ulli Mitterhauser stolz. Ziel sei es, Kinder für den Umweltschutz zu sensibilisieren.