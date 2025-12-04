Siebenjährige schrieb Brief an Bundespräsidenten

Gemeinsam mit ihrer Mama hat die siebenjährige Jana aus Eberstallzell in Oberösterreich bereits drei Bücher herausgebracht. In allen Werken geht es um den Umweltschutz. Weil sich die Schülerin Sorgen um das veränderte Klima macht, schrieb sie Bundespräsident Alexander van der Bellen einen Brief – und erhielt nun Post aus der Hofburg!
„Ich bin erst sieben Jahre alt, aber ich sehe schon, dass sich vieles verändert: Die Sommer werden heißer, im Winter schneit es weniger und manchmal sagen Erwachsene: ,Der Planet hat es schwer.’ Das macht mich traurig, weil ich Schnee liebe und die Wälder, Tiere und auch die Berge“, schriebt Jana aus Eberstallzell an den Bundespräsidenten.
Schon drittes Buch
Dem handgeschriebenen Brief – siehe unten– legte die Schülerin ihr Buch „Elli – Die Reise einer Schneeflocke“ bei. „Ich habe es geschrieben und Jana hat es illustriert. Sie hat immer schon gerne gezeichnet, das ist ihre große Leidenschaft. Es ist schon unser drittes gemeinsames Buch und ein sehr schönes Mutter-Tochter-Projekt“, sagt Mama Ulli Mitterhauser stolz. Ziel sei es, Kinder für den Umweltschutz zu sensibilisieren.
„Noch lange glücklich leben“
Am Schluss des Briefes äußerte ihre siebenjährige Tochter noch einen großen Wunsch: „Bitte tun Sie alles, was Sie können, damit unsere Erde gesund bleibt. Damit alle Kinder und Schneeflocken noch lange hier glücklich leben können.“
Nun erhielt das Mädchen Post aus dem Büro des Bundespräsidenten. So heißt es in einer Antwort: „Ich kann Dir versichern, dass auch dem Herrn Bundespräsidenten der Umwelt- und Klimaschutz Herzensangelegenheiten sind, für die er sich weiterhin bei jeder Möglichkeit einbringen wird.“
