Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nicht rechtskräftig

Freisprüche im Prozess um Welser Immo-Betrug

Oberösterreich
04.12.2025 13:46
Am Landesgericht Wels fielen am Donnerstag die Freisprüche. (Symbolbild)
Am Landesgericht Wels fielen am Donnerstag die Freisprüche. (Symbolbild)(Bild: Constantin Handl)

Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft in OÖ lautete, dass ein Makler und eine Frau aus seinem Umfeld eine Erbengemeinschaft bei einem Grundstücksverkauf um eine sechsstellige Summe geprellt haben sollen. Die Freisprüche sind aber noch nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab.

0 Kommentare

Ein 54-jähriger Makler und eine mitangeklagte Frau aus seinem Umfeld von ihm sind am Donnerstag im Landesgericht Wels vom Vorwurf freigesprochen worden, eine Erbengemeinschaft bei einem Grundstücksverkauf über den Tisch gezogen zu haben. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

Die Erben wollten 2015 die in der Stadt liegende Liegenschaft zuerst selbst veräußern, ein Jahr später übergaben sie die Gründe an den Makler. Die Zweitangeklagte, die zur Familie des 54-Jährigen ein Naheverhältnis hat, soll laut Staatsanwältin eigens eine Firma gegründet und als deren Geschäftsführerin ein Angebot gelegt haben.

Staatsanwaltschaft sah Scheinangebote
Geboten wurden 935.000 Euro, obwohl das Grundstück laut Verkehrswert 1,2 bis 1,3 Millionen Euro wert gewesen wäre, so der Vorwurf. Bessere Angebote seien den Verkäufern verschwiegen worden. Dafür seien der Erbengemeinschaft etwa aus dem Umfeld der beiden Angeklagten schlechtere Scheinangebote vorgelegt worden, sodass sie 2017 an die Zweitangeklagte verkauften, führte die Staatsanwaltschaft aus.

Lesen Sie auch:
Am Landesgericht Wels fielen heute die nicht rechtskräftigen Urteile rund um den dubiosen ...
Nicht rechtskräftig
Fünf Schuldsprüche um Immobilien-Deal am Traunsee
08.10.2024
Bei Immo-Deal
Makler soll Erben über den Tisch gezogen haben
27.11.2025

Die Verteidigung sieht keine Vertuschung
Der Verteidiger des Maklers hingegen sieht keine „Vertuschung“. Es habe kein höheres schriftliches Angebot „existiert“, und der erzielte Kaufpreis sei nicht deutlich zu niedrig gewesen. Der Makler fand erst keinen passenden Käufer, bei vorliegenden Angeboten ging es immer nur um den Erwerb einer der beiden Flächen, sagte dieser vor Gericht. Allerdings gab es wohl zeitgleich Offerten für Teilflächen. In Summe gesehen wäre damit ein Kaufpreis von weit mehr als einer Million Euro erzielt worden. Der Angeklagte betonte, dass die Erbengemeinschaft aber nur einen Käufer wünschte.

Urteile nicht rechtskräftig
Die Zweitangeklagte sagte, sie habe das Grundstück nicht als Strohfrau, sondern als mögliche Altersvorsorge erwerben wollen und aus steuerlichen Gründen eine GmbH gegründet, bevor sie das „Investment“ tätigte. Das Gericht sprach die beiden vom Vorwurf des schweren Betrugs frei. Die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab. Die Urteile sind somit nicht rechtskräftig.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Von links: EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger
Ukraine-Krieg
OSZE-Ministerrat will Waffenstillstand überwachen
Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
316.622 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
136.065 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
123.567 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Oberösterreich
Eventtipps in OÖ
Schaurig-schöner Ausklang zum langen Wochenende
Nicht rechtskräftig
Freisprüche im Prozess um Welser Immo-Betrug
Breakdance
Tanztage im Posthof werden neu aufgestellt
Tiere vernachlässigt
Landwirte bekamen nach Tierquälerei Diversion
Verkehrter Adventmarkt
Hier kann man „schlechte“ Geschenke umtauschen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf