Freisprüche im Prozess um Welser Immo-Betrug

Die Verteidigung sieht keine Vertuschung

Der Verteidiger des Maklers hingegen sieht keine „Vertuschung“. Es habe kein höheres schriftliches Angebot „existiert“, und der erzielte Kaufpreis sei nicht deutlich zu niedrig gewesen. Der Makler fand erst keinen passenden Käufer, bei vorliegenden Angeboten ging es immer nur um den Erwerb einer der beiden Flächen, sagte dieser vor Gericht. Allerdings gab es wohl zeitgleich Offerten für Teilflächen. In Summe gesehen wäre damit ein Kaufpreis von weit mehr als einer Million Euro erzielt worden. Der Angeklagte betonte, dass die Erbengemeinschaft aber nur einen Käufer wünschte.